Giải chạy vì chó mèo thu hút 16.000 người tham gia

(VTC News) -

Sự kiện chạy trực tuyến “Run for millions - Chạy vì hàng triệu chó, mèo” diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 27/10. Đây là sự kiện chạy trực tuyến đầu tiên nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam. Sự kiện đã khép lại với kết quả ấn tượng về số lượng người tham gia cũng như tổng quãng đường chạy.

Với thông điệp "Every step is a hope - Mỗi bước chân - Một hy vọng", tất cả mọi người dân đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia sự kiện hoàn toàn miễn phíđồng thời có thể tùy chọn hình thức chạy hoặc đi bộ với các cự ly 42km, 60km, 100km, 150km và 200km trong vòng 6 tháng. Quá trình chạy hoặc đi bộ của từng cá nhân sẽ được ghi lại sau mỗi lần hoàn thành và được cộng dồn trong suốt 6 tháng diễn ra giải chạy.

Vào ngày 27/10, sự kiện "Run for Millions - Chạy vì hàng triệu chó, mèo" đã kết thúc với những con số ấn tượng được ghi nhận: 16,462 người đã tham gia và 2,650,893km quãng đường đã chạy được, tương đương 66 lần đi vòng quanh trái đất, hay 3 chuyến du hành khứ hồi lên Mặt Trăng. Để bày tỏ lòng tri ân đến những người tham gia đã đóng góp những bước chân ý nghĩa cho sự kiện, bên cạnh các phần quà huy chương và túi tote được trao tặng mỗi tháng, FOUR PAWS cùng các công ty du lịch đối tác cũng gửi tặng bốn Voucher du lịch trị giá lên đến 10.000.000 VND cho những người may mắn được lựa chọn thông qua quay số BIB.

Bác sĩ Karanvir Kukreja, Trưởng chương trình Động vật đồng hành tại Đông Nam Á của FOUR PAWS cho biết: “Trong ba năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ngày càng nhiều người ở Việt Nam lên tiếng phản đối các hoạt động buôn bán thịt chó và mèo. Sự kiện này là ví dụ mới nhất về việc mọi người dành thời gian và công sức để thể hiện sự quyết tâm của họ nhằm bảo vệ hàng triệu chó, mèo ở Việt Nam.

Cùng với những bước tiến khác mà chúng ta đã thấy trong cuộc chiến chống buôn bán thịt chó và mèo - bao gồm việc đóng cửa một số lò mổ,thành phố Hội An (Quảng Nam) cam kết chấm dứt tiêu thụ thịt chó, mèo – tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ Việt Nam nên nhìn nhận nghiêm túc hơn về hoạt động buôn bán này cũng như những rủi ro mà nó gây ra.

Thành công của sự kiện chạy trực tuyến "Run for Millions - Chạy vì hàng triệu chó mèo" một lần nữa cho thấy phần lớn người dân Việt Nam không muốn nhìn thấy chó và mèo tiếp tục bị buôn bán lấy thịt bởi chúng là thú nuôi và là một phần của gia đình họ. Chúng tôi hy vọng chính phủ Việt Nam có thể cân nhắc tiến tới hành động và tăng cường luật pháp để chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó và mèo vĩnh viễn".

Bà Phan Thanh Dung, Cán bộ chiến dịch tại Đông Nam Á của FOUR PAWS chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích những đóng góp của mọi người cho sự kiện "Run for Millions - Chạy vì hàng triệu chó, mèo". Với sự giúp đỡ của tất cả những người ủng hộ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực lâu dài cho cuộc chiến này. Mỗi bước chân của bạn đại diện cho một tiếng nói, một hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu chó, mèo ở Việt Nam. Tôi mong muốn mọi người sẽ cùng tiếp tục đồng hành với FOUR PAWS trong các sự kiện và chiến dịch sắp tới, vì một Việt Nam nói không với buôn bán thịt chó và mèo”.

Trước đó, từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2022, FOUR PAWS đã phát động chiến dịch "This is not vietnam - Đây không phải Việt Nam" nhằm kêu gọi sự phản đối của người Việt đối với hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.

Chiến dịch đã thu hút hơn 33.000 người gửi thông điệp đến Phó Thủ tướng Chính phủ, 24.000 du khách quốc tế gửi thư cho Tổng cục Du lịch Việt Nam và 13.500 người trên toàn cầu gửi bưu thiếp kỹ thuật số tới Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch kiến nghị chấm dứt hoạt động buôn bán tàn ác.

Những con số ấn tượng đạt được từ sự kiện chạy trực tuyến "Run for Millions - Chạy vì hàng triệu chó, mèo" một lần nữa là minh chứng cho sự gia tăng trong nhận thức của cộng đồng về phúc lợi động vật cũng như sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đối với việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo ở Việt Nam.