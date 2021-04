(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới 7/4 và chương trình “Sức khỏe Việt Nam”; chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2021). Ngày 25/4/2021, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM tổ chức giải chạy “Just run - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng” tại khu đô thị Sala, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Giải chạy marathon dự kiến quy tụ hơn 2.000 VĐV gồm các y bác sĩ Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ, đại diện các ban ngành của Thành ủy, đại diện cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và cán bộ nhân viên VPBank. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Thúy Vân, MC Phương Thảo, ca sĩ Kiều Oanh, ca sĩ Yến Trang, ca sĩ Yến Nhi…cũng sẽ tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 3km, 5km và 10km.

Ban Tổ chức hy vọng giải chạy sẽ lan tỏa và thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, khám phá giới hạn của bản thân thông qua việc chinh phục các cự ly của đường chạy, từ đó giúp “thịnh vượng về thể chất” cho các VĐV tham gia nói riêng và cộng đồng nói chung.

Cùng thời điểm diễn ra giải chạy, 1.000 công nhân trên địa bàn TP.Thủ Đức sẽ được thăm khám miễn phí tại 5 điểm khám gồm: Điểm đình Ích Thạch phường Trường Thạnh; điểm nhà văn hóa phường Hiệp Bình Phước; điểm Nhà trọ số 16 (Khu phố 6) phường Bình Chiểu; điểm Văn phòng Đảng ủy và Khối Đoàn thể Khu Công nghiệp Cát Lái phường Thạnh Mỹ Lợi và điểm nhà văn hóa Lao động Khu Công nghệ cao Lô S -VH, đường D1, phường Long Thạnh Mỹ.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi bước chân của VĐV tại giải thể hiện sự đồng hành của đội ngũ ý bác sĩ trẻ TP.HCM, cán bộ nhân viên VPBank và cộng đồng yêu thích chạy bộ với hàng ngàn người dân lao động. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ xây dựng từ chương trình sẽ góp phần giúp các y bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và y đức để hoàn thành tốt công việc của mình. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, khẳng định trách nhiệm xã hội của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM và Ngân hàng VPBank”.

Cũng tại giải chạy này, VPBank, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM sẽ ra mắt Phòng khám lưu động Container với mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho công nhân tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đây là hoạt động đầu tiên của mô hình khám lưu động bền vững do Hội Thầy thuốc trẻ và VPBank khởi xướng, thực hiện, là tiền để hai bên tiếp tục hợp tác, mở rộng mô hình này trong tương lai.

Đại diện VPBank khẳng định: “Giải chạy Just Run nói chung và Phòng khám Container miễn phí nói riêng là một trong những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của VPBank lấy nguồn ngân sách từ chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” có trị giá 300 tỷ đồng. Chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” sẽ đồng hành cùng những hoạt động an sinh khắp đất nước trong 5 năm tới, tập trung ở hai lĩnh vực giáo dục và y tế”.

Chạy bộ là môn thể thao thu hút số người tham gia lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây không chỉ môn thể thao đơn giản mà còn rất hữu ích giúp mỗi người tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Nhiều giải chạy vì cộng đồng đã được tổ chức với những ý nghĩa nhân văn tốt đẹp.