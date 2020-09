Giải bóng đá sinh viên SV-League 2020 sẵn sàng tái khởi động

Để phù hợp với tình hình hiện tại, Ban Tổ chức đã thống nhất thay đổi thể thức thi đấu. Thay vì đá vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách với tổng cộng 60 trận đấu như kế hoạch ban đầu, SV-League 2020 sẽ áp dụng thể thức thi đấu tranh cup, chia hai bảng, mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn 1 lượt và tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đầu mỗi bảng vào bán kết.

Thể thức mới này gồm 16 trận đấu, được tổ chức 2 trận vào mỗi thứ 7 hàng tuần trong khung giờ 15h30 và 18h30. Dự kiến, SV-League 2020 sẽ kéo dài trong 8 tuần, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12.

SV-League 2020 dự kiến kéo dài trong 8 tuần với thể thức thi đấu mới

Bên cạnh đó, trước thềm thi đấu chính thức, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các đội bóng như: tập huấn luật thi đấu; tập huấn công tác tổ chức - y tế và tập huấn sử dụng phần mềm giải đấu.

Trong đó, chương trình tập huấn luật thi đấu sẽ được tổ chức theo hình thức online cho gần 250 vận động viên và ban huấn luyện của 8 trường. Đây cũng là phương án tổ chức phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Hai buổi tập huấn còn lại, Ban Tổ chức sẽ triển khai trực tiếp cho các lãnh đội với số lượng người tham dự được giới hạn theo quy định.

Ông Dương Vũ Lâm – Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức SV-League 2020 cho biết: “Sự thay đổi này không chỉ hài hòa mong muốn của các đội bóng mà còn bám sát tình hình thực tế. Quan trọng hơn, dù rút ngắn thời gian thi đấu nhưng giải đấu sẽ được tổ chức chuyên nghiệp và đặt yếu tố ‘sạch’ lên đầu tiên. Điều này góp phần tạo tiền lệ tốt cho những giải học đường sau này”.

“Một điều đặc biệt nữa là chúng tôi đã nhận được sự đồng hành và cam kết ủng hộ hết mình của 8 doanh nghiệp bảo trợ cho các đội bóng và các nhà tài trợ dù giải đấu không diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu, phải điều chỉnh nhiều lần do dịch Covid-19. Chúng tôi rất cảm kích về tinh thần quyết tâm này trong việc mang đến một giải đấu chuyên nghiệp đúng nghĩa dành cho sinh viên và đây cũng có thể được coi là thành công bước đầu của giải đấu”, ông Lâm chia sẻ thêm.

Bầu Đức – đại diện cho thương hiệu cà phê Ông Bầu – 1 trong 8 nhà bảo trợ SV-League 2020 rất mong chờ sự trở lại của giải đấu: “Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến thời gian tổ chức nhưng không thể ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Là một trong những nhà bảo trợ, chúng tôi sẽ cùng Ban Tổ chức làm nên sự chuyên nghiệp cho SV-League 2020, ngay cả những điều nhỏ nhất. Chúng tôi nói thật, sẽ làm thật.”

Nâng tầm sân chơi cho sinh viên

Chính thức được công bố vào đầu năm 2020 nhưng ít ai biết được rằng, gần 1 năm trước đó, các ông bầu đã ấp ủ kế hoạch thực hiện một giải bóng đá chuyên nghiệp cho sinh viên với mong muốn nâng tầm thể thao học đường, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao trong giới trẻ đồng thời tạo bệ phóng cho các tài năng. Với mục tiêu đó, dự thảo SV-League 2020 đã nhận được cái “gật đầu” từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng như sự bảo trợ của các doanh nhân dành cho 8 đội bóng.

Người hâm mộ vô cùng phấn khích khi các ông bầu lớn của bóng đá Việt Nam như ông Đoàn Nguyên Đức (Công ty CP Cà phê Ông Bầu), ông Võ Quốc Thắng (Công ty CP Đồng Tâm) cùng 6 doanh nhân lớn, uy tín khác đã bảo trợ cho 8 đội bóng của 8 trường đại học tham gia mùa giải.

Cụ thể: Ông Đoàn Nguyên Đức bảo trợ đội bóng trường ĐH Nông Lâm TPHCM, ông Võ Quốc Thắng bảo trợ trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) - ĐH Văn Hiến; ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Du lịch Vietravel) - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) - ĐH Bách Khoa; Ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood) - ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú) - ĐH Khoa học Tự nhiên và ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt) - ĐH Sài Gòn.

Với SV-League 2020, sân chơi thể thao dành cho sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản

Hai nhà tài trợ lớn và quen thuộc của các giải đấu quốc gia là Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước và Công ty CP Động Lực cũng cũng quyết định đồng hành cùng SV-League 2020, trong đó, An Phước tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và Động Lực tài trợ bóng xuyên suốt mùa giải.

Đặc biệt, để các đội bóng được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, Ban Tổ chức giải đã chuẩn bị cho các trường đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Họ không chỉ có bằng cấp của AFC mà còn là những cái tên từng thành danh trong làng bóng đá Việt Nam như: Hà Vương Ngầu Nại, Huỳnh Hồng Sơn, Cao Tùng A Vĩ, Hồ Văn Tam, Châu Đức Thành (cựu trợ lý trọng tài FIFA)... Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một sân chơi dành cho sinh viên có sự đầu tư chuyên nghiệp như vậy.

SV-League 2020 được Công ty CP Thể thao NutiFood đứng ra tổ chức, công khai tài chính. Nguồn thu từ các nhà bảo trợ được chi cho các hoạt động tập luyện của đội bóng cũng như trả lương cho cầu thủ, trưởng đoàn, huấn luyện viên... Một trong những điểm hấp dẫn nhất của giải đấu năm nay là tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 550 triệu đồng, trong đó, đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và các giải thưởng dành cho cổ động viên có giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Chính thức được công bố vào đầu tháng 01/2020 và dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11. Tuy nhiên, hai đợt dịch COVID-19 đã khiến SV-League 2020 hai lần tạm hoãn. Dù vậy, khoảng thời gian này được Ban Tổ chức “tận dụng” để chuẩn bị chỉn chu mọi thứ.

Hi vọng, sự trở lại lần này của SV-League sẽ tạo nên “cú hích” cho những giải thể thao học đường cũng như trở thành một trong những điểm sáng của bóng đá Việt Nam cuối năm nay.