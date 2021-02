Giấc mơ làm đẹp hình ảnh doanh nghiệp Việt của CEO Đồng Phục Công Sở

(VTC News) -

Đồng phục doanh nghiệp, xu hướng của thời đại

Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2020, hàng tháng tại Việt Nam có khoảng 10 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới, cả nước có trên 760 doanh nghiệp hoạt động, trên 75 nghìn đơn đăng ký sở hữu thương hiệu, trí tuệ,… Như vậy, để có một thương hiệu thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc về thời gian, công sức, tiền bạc.

Nói đến thương hiệu không chỉ có logo hay những thiết kế nhận diện thương hiệu mà còn bao gồm những đặc trưng, nét riêng biệt trong cung cách phục vụ khách hàng của doanh nghiệp, hình ảnh thương hiệu đồng bộ trong doanh nghiệp và truyền thông ra bên ngoài. Nhiều đơn vị đã chọn trang bị đồng phục cho nhân viên để gây ấn tượng đầu tiên, trực tiếp đến khách hàng.

Đồng Phục Công Sở giúp doanh nghiệp đặt đồng phục dễ dàng hơn

Do quy mô nhân sự cũng như tính chất thay đổi nhân sự thường xuyên mà việc đặt đồng phục của doanh nghiệp vấp phải nhiều khó khăn. Do số lượng mỗi lần đặt ít nhưng các đơn vị may đồng phục cần số lượng đủ lớn để vận hành dây chuyền sản xuất. Chất vải của đồng phục cần phù hợp với ngành nghề, thiết kế của đồng phục cần tôn vinh thương hiệu và vẻ đẹp của người mặc. Đặc biệt, trong môi trường văn phòng công sở cần chuyên nghiệp, tinh tế từ đường kim mũi chỉ,…

Hiểu được những khó khăn đó, bà Võ Thị Mỹ An – CEO của thương hiệu Đồng Phục Công Sở đã xây dựng quy trình may đồng phục đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Việt. Đây cũng là mong muốn góp phần giúp hình ảnh doanh nghiệp Việt xuất hiện một cách chỉnh chu, thanh lịch từ cấp quản lý đến nhân viên.

CEO Đồng Phục Công Sở Võ Thị Mỹ An ước mơ làm đẹp hình ảnh doanh nghiệp Việt

Các sản phẩm chủ lực của Đồng Phục Công Sở bao gồm sơ mi, quần tây, chân váy, áo thun, áo gile, bảng tên, nón… với nhiều mẫu khác nhau. Không dừng lại ở những mẫu có sẵn, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh đồng phục ưng ý là Đồng Phục Công Sở có thể may theo yêu cầu với số lượng từ 10 cái/mẫu với mức giá tối ưu, hợp lý.

Ngoài ra, quy trình đặt đồng phục tại Đồng Phục Công Sở giúp doanh nghiệp vừa thuận tiện vừa truyền tải trọn vẹn ý tưởng: Nhận yêu cầu từ khách hàng; Nghiên cứu và tư vấn chất liệu vải phù hợp; Nhà thiết kế sẽ lên bản vẽ mẫu; Khách hàng thử mẫu và duyệt; Ký hợp đồng và tạm ứng; Tiến hành sản xuất; Giao sản phẩm và thanh lý hợp đồng.

Với quy trình này, chất lượng đồng phục luôn luôn đồng nhất dù cho số lượng sản phẩm lớn. Ý tưởng khách hàng được truyền tải trọn vẹn trên bộ đồng phục của nhân viên, làm nổi bật được đặc điểm nhận dạng thương hiệu của khách hàng. Sản phẩm mặc lên sẽ tiện lợi thoải mái vì được các chuyên gia của Đồng Phục Công Sở tư vấn kỹ dựa theo đặc thù công việc, khí hậu nơi làm việc.

Quy trình đặt đồng phục tại Đồng Phục Công Sở

Qua đây, doanh nghiệp có thể thấy được sự ưu việt mà đội ngũ Đồng Phục Công Sở xây dựng để phục vụ cho doanh nghiệp trong việc may đồng phục, đồng thời hoàn thành sứ mệnh làm đẹp hình ảnh doanh nghiệp Việt.