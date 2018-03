Giá xe Honda tại TP.HCM lúc nào cũng đắt hơn so với Hà Nội

(VTC News) - So với giá xe máy tại Hà Nội, giá bán các loại xe tay ga Honda tại thị trường TP.HCM lúc nào cũng đắt hơn rất nhiều, trong đó, mẫu SH có mức chênh lệch giữa 2 miền lên tới 9 triệu đồng.

Theo khảo sát của PV báo điện tử VTC News, sức mua hầu hết các mẫu xe máy đều giảm mạnh so với trước Tết. Thị trường mua sắm tương đối buồn bẻ, nhiều cửa hàng phải tung ra nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu. Việc xe máy giảm giá sau Tết gần như đã được dự báo từ trước.

Giá xe máy tại Hà Nội

Tại Hà Nội, các dòng xe Honda đều giảm rất mạnh so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể, đối với mẫu xe máy ''vua làm giá'' Honda SH đã giảm 5 - 7 triệu đồng so với tháng trước. Mặc dù vậy, Honda SH vẫn bị các đại lý thổi giá lên rất cao.

Trong đó, phiên bản rẻ nhất SH 125 CBS có giá dao động 75 - 77 triệu đồng, tùy từng đại lý (cao hơn giá đề xuất 7 - 9 triệu đồng); SH 125 ABS có giá tại đại lý là 84 - 85 triệu đồng, tùy từng đại lý (cao hơn giá đề xuất 8 - 9 triệu đồng).

Honda SH 150 CBS có giá tại đại lý là 90 - 91 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 8 - 9 triệu đồng). Cuối cùng là mẫu SH 150 ABS có giá tại đại lý là 100 - 101 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 10 - 11 triệu đồng).

Không chỉ SH, một số mẫu xe máy khác của Honda cũng hạ nhiệt so với trước. Cụ thể, Honda SH Mode giảm nhẹ từ 2 - 3 triệu đồng so với tháng trước. Trong đó, SH mode thời trang dao động 56 - 58 triệu đồng (phiên bản SH mode thời trang màu đỏ có giá đắt nhất, cao hơn 1 triệu đồng so với các phiên bản màu còn lại), chênh 4 - 7 triệu đồng so với giá đề xuất. Phiên bản SH mode cá tính có giá tại đại lý là 62 - 63 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất tới gần 10 triệu đồng).

Tiếp đến là hai mẫu Lead và Air Blade cũng giảm nhiệt. Cụ thể, giá bán của Air Blade đã hạ rất mạnh, duy nhất có phiên bản Air Blade màu đen mờ vẫn rất cao.

Hiện tại, giá bán của Air Blade tại các HEAD Hà Nội dao động từ 40 - 44 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng đại lý. Duy nhất phiên bản Air Blade bản đen mờ có giá lên tới 47 - 48 triệu đồng, chênh 6 - 7 triệu đồng so với giá công bố của nhà sản xuất.

Trong khi đó, mẫu xe LEAD có phần chênh ít hơn. Cụ thể, Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá 39 - 39,5 triệu đồng; bản Lead cao cấp có giá 40,5 - 41 triệu đồng (chênh 1 - 2 triệu đồng so với giá niêm yết). Với giá bán này, Lead đã giảm 2 - 3 triệu đồng so với trước đó 1 tháng.

Vision cũng là một trong những mẫu xe có mức giá giảm mạnh sau Tết. Cụ thể, Vision có giá bán 31 - 33,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản và đại lý. Với giá bán như trên, Vision đã giảm 3 - 4 triệu đồng so với trước Tết.

Đối nghịch với các dòng xe tay ga, một số mẫu xe số và xe tay côn của Honda vẫn thấp hơn giá đề xuất từ 500.000 - 7 triệu đồng. Trong đó, Honda Winner có mức chênh cao nhất từ 6 - 7 triệu đồng.

Video: Ô tô tại Việt Nam sẽ bùng nổ vào năm 2018?

Không chỉ xe Honda, giá bán xe máy của Yamaha cũng giảm nhẹ sau Tết. Cụ thể, vua xe côn tay Exciter đã giảm 1 triệu đồng sau 1 tháng, giá bán của Exciter 150 dao động 45,5 - 50 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Trong đó, Exciter bản đen mờ có giá cao nhất lên tới 50 - 50,5 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 4 triệu đồng). Ngược lại, Exciter bản movistar lại có giá tương đương với giá đề xuất hoặc thấp hơn 300.000 - 500.000 đồng, tùy thuộc vào đại lý.

Giá xe máy tại TP.HCM

Thị trường xe máy TP.HCM cũng đang chững lại và không khác xa so với Hà Nội. Tuy nhiên, giá xe Honda tại TP.HCM thường có mức chênh cao hơn rất nhiều so với Hà Nội.

Choáng với giá xe Honda tại TP.HCM lúc nào cũng đắt hơn so với Hà Nội

Mặc dù Honda SH tại TP.HCM đã giảm 4 - 6 triệu đồng so với tháng 2, nhưng vẫn chênh 13 - 18 triệu đồng so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Cụ thể, SH 125 CBS có giá dao động 82 - 83 triệu đồng, tùy từng đại lý (cao hơn giá đề xuất 14 - 15 triệu đồng) mức chênh cao gấp đôi so với Hà Nội; SH 125 ABS có giá tại đại lý là 89 - 90,5 triệu đồng, tùy từng đại lý (cao hơn giá đề xuất 14 - 14,5 triệu đồng).

Honda SH 150 CBS có giá tại đại lý là 99 - 99,5 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 17 - 17,5 triệu đồng). Cuối cùng là mẫu SH 150 ABS có giá tại đại lý là 107 - 109 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 17 - 18 triệu đồng). So với thị trường Hà Nội, giá xe tại TP.HCM có mức chênh cao gấp đôi và đắt hơn 7 - 9 triệu đồng.

Không chỉ SH, các mẫu xe khác của Honda tại TP.HCM cũng đắt hơn nhiều so với Hà Nội. Cụ thể, giá Honda SH Mode thời trang dao động 62,5 - 63 triệu đồng, chênh 11 -11,5 triệu đồng so với giá đề xuất và đắt hơn 7 triệu đồng so với Hà Nội.

Phiên bản SH mode cá tính có giá tại đại lý là 67,5 - 68 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất tới gần 15 -15,5 triệu đồng và đắt hơn 5 triệu đồng so với Hà Nội.

Honda Air Blade tại các HEAD TP.HCM dao động từ 43 - 49,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng đại lý, chênh 6 - 8 triệu đồng so với giá công bố của nhà sản xuất và đắt hơn 3 - 4 triệu đồng so với thị trường Hà Nội.

Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá 41,5 - 42 triệu đồng; bản Lead cao cấp có giá 44 - 44,5 triệu đồng (chênh 4 - 5 triệu đồng so với giá niêm yết), đắt hơn 4 triệu đồng so với Hà Nội.

Vision có giá bán 34 - 35,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản và đại lý. Với giá bán như trên, Vision tại TP.HCM đắt hơn 1 - 2 triệu đồng so với giá bán tại Hà Nội. Ngoài các mẫu xe kể trên, các mẫu xe số của Honda có giá bán tương đồng ở cả hai đầu đất nước.

Việt Vũ