Giá xăng tăng hay giảm trong kỳ điều hành ngày 5/9?

Theo lịch, ngày 1/9 vừa qua tới đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, nhưng do trùng với dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, nên việc điều chỉnh được lùi lại đến ngày mai 5/9.

Dữ liệu cập nhật trên trang Oilprice lúc 7h00 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn ở mức 93,02 USD/thùng, tăng nhẹ 0,66 USD; dầu WTI giao dịch mức 86,7 USD, tăng nhẹ 0,26 USD. Dù dầu thế giới tăng nhẹ trong 24 giờ qua, nhưng so với thời điểm ngày 1/9, giá dầu WTI và Brent giảm khá sâu, xấp xỉ 6 USD mỗi thùng.

Xăng có thể tăng nhẹ trong kỳ điều hành giá ngày 5/9, trong khi dầu diesel tiếp tục tăng cao. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, thống kê của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu trên thị trường Singapore giảm mạnh. Cụ thể, xăng RON92 giao dịch hôm 31/8 được ghi nhận ở mức hơn 97,31 USD, còn xăng RON95 là 100,1 USD/thùng, dầu diesel là 140,3 USD/thùng. Mức giá này so với ngày 22/8 giảm giá mạnh về xăng, song lại tăng so với dầu diesel.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu thế giới gần đây liên tục diễn biến thất thường. Do đó, dự báo việc điều chỉnh giá bán lẻ trong kỳ điều hành tới (ngày 5/9) sẽ rất khó khăn. Nguyên nhân giá xăng dầu thế giới tính đến ngày 1/9 có xu hướng tăng mạnh, nhưng nếu tính đến ngày 5/9 lại có xu hướng giảm với xăng.

"Trong kỳ điều hành tới, cơ quan quản lý chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu, nhất là mặt hàng dầu diesel. Tôi cho rằng giá xăng có thể tăng nhẹ, dầu diesel tăng cao hơn. Tuy nhiên, mức tăng còn tùy thuộc vào trích lập quỹ Bình ổn giá (BOG)", vị này nói.

Trước đó, vị này dự báo, với xu hướng hiện tại, giá xăng dầu được dự báo tăng khoảng 1.500 - 2.000 đồng/lít nếu điều hành diễn ra đúng ngày 1/9. Trường hợp quỹ BOG được nhà chức trách sử dụng thì mức tăng sẽ ít hơn.

Tại kỳ điều chỉnh trước đó 22/8, Liên bộ Công Thương - Tài chính giữ nguyên giá xăng và tăng giá các loại dầu. Theo đó, xăng E5 RON92 giữ nguyên mức 23.725 đồng/lít, xăng RON95 cũng đi ngang so với kỳ điều hành trước, ở mức giá 24.669 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 850 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.759 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 24.056 đồng/lít (tăng 736 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Ổn định nguồn cung xăng dầu từ nay đến hết năm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị liên quan phải ổn định nguồn cung xăng dầu từ nay đến hết 2022. Ông Diên cho rằng xăng dầu là vật tư chiến lược đối với mọi quốc gia. Vì là mặt hàng chiến lược nên các nước quy định đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có quy định rõ ràng về mặt pháp luật, có tổ chức thành hệ thống về quản lý, cung ứng kinh doanh xăng dầu trên phạm vi từng lãnh thổ.

Thời gian vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành và địa phương đặc biệt là Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố đã tham mưu, ban hành các quy định, triển khai thực hiện quản lý, điều hành giá xăng dầu nghiêm túc và đồng bộ.

"Có thể khẳng định thị trường xăng dầu của Việt Nam được đánh giá là ổn định hơn so với tất cả các nước trong khu vực và thế giới", ông Diên nhận định và cho biết, điều này cũng thể hiện được khi nguồn cung của Việt Nam ngay cả trong lúc khó khăn nhất của thế giới cũng chưa khi nào thiếu nguồn cung trong nước, nguồn cung cho nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Đồng thời, giá cả về cơ bản giữ được mức ổn định và bao giờ cũng thấp hơn so với khu vực và thế giới. Sở dĩ làm được điều này là do chúng ta đã sử dụng tốt các công cụ quản lý giá như điều tiết các khoản thuế phù hợp, điều chỉnh thuế về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ bình ổn xăng dầu. Có những địa phương, có thời điểm còn sử dụng cả quỹ an sinh để bảo đảm cho tình hình cung ứng và kinh doanh xăng dầu giữ ở mức ổn định.

Theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sau thời gian tình hình giá xăng dầu thế giới bớt căng thẳng về nguồn cung, giá cũng giảm xuống, trong tuần vừa qua, nguồn cung lại khá căng, giá lại biến động tăng mạnh trở lại trong những ngày gần đây.

Trong nước, tháng 8 có 2,8 triệu m3 cả tồn kho gối đầu phải duy trì sang các tháng tiếp theo khoảng 1 - 1,3 triệu m3; nguồn tiêu thụ trong tháng khoảng 1,5-1,7 triệu m3.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chỉ đạo Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn 6 tháng cuối năm và kế hoạch đăng ký với Bộ là quý III sẽ sản xuất 3,9 triệu m3, chiếm 72% tổng nhu cầu; quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3, chiếm 80% tổng nhu cầu.

"Về cơ bản, lượng sản xuất trên theo kế hoạch đã đưa ra để cân đối cung cầu từ đầu năm 2022 và đã được phân giao thực hiện cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Hiện nay, cả 2 nhà máy đều đang vận hành công suất tối đa. Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ vận hành ở mức công suất 105% trong 6 tháng cuối năm 2022 để cung ứng xăng dầu cho thị trường. Về tồn kho, tồn kho xăng dầu từ tháng 7 chuyển sang là 1 triệu m3, đến ngày 25/8 dự kiến là 0,9 - 1 triệu m3", ông Trần Duy Đông thông tin.

Về nhập khẩu, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu theo tiến độ được giao, ước nhập khẩu tháng 8 là 520 nghìn m3 và dự kiến các tháng cuối năm, mỗi tháng doanh nghiệp nhập khẩu 500 ngàn m3. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước, theo ước tính 1,6 - 1,7 triệu m3/1 tháng.

"Nguồn cung từ trong nước và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng và hoạt động sản xuất", ông Đông khẳng định.