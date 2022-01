Giá xăng sẽ tăng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

(VTC News) -

Ngày mai (21/1), Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu tại thị trường trong nước. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương đến ngày 13/1 cho thấy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu tại thị trường Singapore biến động tăng và giảm đan xen nhưng nhìn chung tăng khoảng 4% so với thời điểm trước ngày 11/1.

Cụ thể, bình quân giá xăng RON92 để pha chế xăng E5 RON92 là 95,8 USD/thùng, xăng RON95 là 97,3 USD/thùng. Giá dầu diesel đang ở mức 7,76 USD/thùng. Ở chu kỳ trước, giá xăng RON92 chỉ ở mức 91,17 USD/thùng; xăng RON95 là 93,14 USD/thùng và dầu diezel chỉ có giá 90,73 USD/thùng.

Nhiều khả năng giá xăng, dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng trong ngày 21/1.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu nhận định, để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) để hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân, trong kỳ điều hành ngày 21/11 nhiều khả năng Liên Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng, dầu.

Trong trường hợp Liên Bộ trích lập và không chi Quỹ BOG, giá xăng, dầu trong kì điều hành này có thể tăng 500 – 700 đồng/lít. Trong trường hợp Liên Bộ chi Quỹ, giá xăng, dầu có thể sẽ tăng thấp dưới mức 500 đồng/lít và đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu tăng tính từ kỳ điều hành cuối năm 2021.

Tại kỳ điều hành giá xăng, dầu gần nhất (ngày 11/1), Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít, tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít, tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít, tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít, tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg, tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

Cũng trong kỳ điều hành ngày 11/1, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.