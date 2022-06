Giá xăng kéo CPI tháng 6 tăng 0,69%, GDP quý II tăng 6,42%

(VTC News) -

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,25%.

3 nguyên nhân chính khiến CPI tăng là do giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu cũng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển cao.

Trong mức tăng của CPI tháng 6, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 3,62%.

Giá xăng cùng nhiều hàng hóa kéo CPI tháng 6 đi lên. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Chỉ số giá vàng và USD ngược chiều nhau trong tháng này. Trong khi vàng giảm 1,14% so với tháng trước thì USD lại tăng 0,72%.

Một chỉ số khác "đo" sức khỏe nền kinh tế cũng được quan tâm là tổng sản phẩm quốc nội GDP quý II/2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011 - 2021.

GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cũng cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (đóng góp 5,07%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70% (đóng góp 48,33%), khu vực dịch vụ tăng 6,60%, (đóng góp 46,6%).