Giá xăng dầu liên tục giảm, CPI tháng 8 chỉ tăng 0,005%

Với mức tăng này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 tăng 3,6% so với tháng 12/2021 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước...

Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64% thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%). Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Theo Tổng cục Thống kê, tuy giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại nhưng giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7/2022 đã làm giảm tốc CPI tháng 8/2022.

CPI tháng 8 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước. (Ảnh minh họa)

Trong mức tăng của CPI tháng 8/2022, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong 9 nhóm giá tăng, giáo dục tăng cao nhất với 1,46% do trong tháng 8/2022 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2022-2023 đối với các trường mầm non, trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Ngoài ra, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,05% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá thịt heo tăng 4,95% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,17 điểm phần trăm. Giá thịt heo chính là một trong những yếu tố tác động khá mạnh đến giá cả thị trường trong nước. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã có những động thái để kiểm soát giá mặt hàng này trên thị trường.

Cũng trong tháng 8, giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 25/8/2022, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.787,59 USD/ounce, tăng 3,2% so với tháng 7/2022 do các nhà đầu tư lo ngại lạm phát của Mỹ cao còn kéo dài và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay tăng thêm lãi suất trong thời gian tới nên tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8/2022 giảm 0,9% so với tháng trước; tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 6,5%.

Chỉ số giá USD tăng 0,18%. Theo đó, đồng USD trên thị trường thế giới chủ yếu giảm trong các ngày đầu tháng 8/2022 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát tăng cao. Tính đến ngày 25/8/2022, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 106,5 điểm, giảm 0,26 điểm so với tháng trước.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.528 VND/USD. Chỉ số giá USD tháng 8/2022 tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 0,37%.