Giá xăng dầu hôm nay 7/6: Không giữ được đà tăng

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 7/6, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,9 USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 76,55 USD/thùng, tăng 0,16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu giảm sau quyết định gia hạn việc cắt giảm sản lượng 3,6 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2024 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

Giá dầut thế giới ngừng đà tăng.

OPEC+ hiện cung ứng khoảng 40% lượng dầu thô toàn cầu. Nhóm này đã cắt giảm sản lượng tổng cộng 3,6 triệu thùng/ngày, chiếm 3,6% nhu cầu của thế giới. Với việc cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia từ tháng 7 tới, tổng sản lượng cắt giảm của OPEC+ có thể lên tới 4,6 triệu thùng/ngày.

Theo các chuyên gia, việc cắt giảm bổ sung của Saudi Arabia dù chưa có tác động ngay tới giá dầu trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, đây sẽ là yếu tố để dầu tăng giá. Việc này có khả năng làm thâm hụt nguồn cung dầu mỏ trong tháng 7 và có thể đẩy giá dầu cao hơn trong những tuần tới.

Ngoài ra, giá dầu chưa tìm thấy động lực tăng giá ở 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít, giá mới là 20.878 đồng mỗi lít; xăng RON95 tăng 516 đồng mỗi lít, lên 22.015 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng/lít; dầu mazut giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh giá, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

