Giá xăng dầu hôm nay 5/6: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 5/6, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,91 USD/thùng, tăng 1 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 76,21 USD/thùng, tăng 0,5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay tăng sau khi dự luật về trần nợ của Mỹ được Quốc hội thông qua.

Tuần qua, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 2 tuần tăng liên tiếp. Trong 5 phiên giao dịch của tuần, giá dầu tăng 3 phiên và giảm 2 phiên.

Các nguồn của Reuters cho biết, OPEC và các đồng minh đã gặp nhau vào Chủ nhật để cố gắng đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng hơn nữa, khi nhóm này phải đối mặt với giá dầu giảm và tình trạng dư cung sắp xảy ra.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít, giá mới là 20.878 đồng mỗi lít; xăng RON95 tăng 516 đồng mỗi lít, lên 22.015 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng/lít; dầu mazut giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh giá, trong đó 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ngọc Vy