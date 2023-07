Giá xăng dầu hôm nay 18/7: Chưa dừng suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 18/7, giá dầu WTI giao dịch ở mức 74,92 USD/thùng, giảm 0,23 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 79,13 USD/thùng, giảm 0,39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu suy giảm sau khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu giảm.

Theo Reuters, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ yếu trong quý II do nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 0,8% trong quý II so với quý trước. So với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù GDP tăng 6,3%, cao hơn so với mức 4,5% trong quý I nhưng thấp hơn so với mức dự báo 7,3% của các nhà phân tích.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục suy giảm.

Trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,1%, chậm lại so với mức tăng 12,7% trong tháng 5, và thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng 3,2% của ác nhà phân tích. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp bất ngờ tăng nhanh lên 4,4% trong tháng 6 từ mức 3,5% trong tháng 5, nhưng nhu cầu vẫn thấp.

Carol Kong, nhà kinh tế tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, nhận xét: “Dữ liệu cho thấy sự bùng nổ hậu COVID-19 của Trung Quốc rõ ràng đã kết thúc. Các chỉ số tăng so với số liệu của tháng 5 nhưng vẫn vẽ ra một bức tranh về sự phục hồi ảm đạm, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang đạt mức cao kỷ lục"

Warren Patterson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ING cho biết: “GDP đạt được dưới mức mong đợi, do đó sẽ không làm giảm bớt những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc”.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 51 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 20.419 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 69 đồng/lít, không cao hơn 21.497 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 447 đồng/lít, không cao hơn 118.616 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 394 đồng/lít, không cao hơn 18.320 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 665 đồng/kg, không cao hơn 15.228 đồng/kg.

Ngọc Vy