Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 14/8, giá dầu WTI giao dịch ở mức 82,85 USD/thùng, giảm 1,12 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch mức 86,41 USD/thùng, giảm 0,53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu hôm nay giảm do chịu tác động mạnh bởi những thông tin mới về kinh tế của Mỹ.

Những dữ liệu gần đây cho thấy lĩnh vực tiêu dùng ở Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát và giá bán tại nhà máy kéo dài đà giảm trong tháng 7.

Tuần trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 1,9% trong năm nay, so với mức 1,5% trong dự báo trước đó. Cũng theo EIA, dự trữ dầu của Mỹ tăng 5,85 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4/8; dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng; dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 1,7 triệu thùng.

Giá xăng dầu hôm nay đi xuống.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu tháng 7 của Trung Quốc đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổng thể, trong tháng 7, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 12,4%, cao hơn nhiều so với mức giảm dự kiến là 5%. Xuất khẩu cũng giảm 14,5%, trong khi các nhà kinh tế dự báo giảm 12,5%.

Cũng trong tuần trước, Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Báo cáo này cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ đã giảm trong tháng trước. Lạm phát hạ nhiệt cùng với thị trường lao động hạ nhiệt càng củng cố niềm tin của các nhà kinh tế học rằng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có thể thực hiện một cuộc "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế, sau một năm lo lắng về suy thoái kinh tế. Kể từ tháng 3/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 525 điểm cơ bản lên mức 5,25% - 5,50% ở hiện tại để kiềm chế lạm phát.

Giá xăng dầu trong nước

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 14/8 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/8 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng RON95 ở mức 23.990 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít); xăng E5 RON92 là 22.820 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít); giá dầu diesel là 22.420 đồng/lít (tăng 1.810 đồng/lít); giá dầu hỏa là 21.880 đồng/lít (tăng 1.610 đồng/lít).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.