Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá xăng dầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 12/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,32 USD/thùng, tăng 0,09 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 76,03 USD/thùng, tăng 0,19 USD/thùng.

Giá xăng dầu tăng nhẹ trước thông tin Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tận dụng giá dầu thấp hơn để bắt đầu bổ sung kho dự trữ chiến lược của nước này.

Dù nhích nhẹ nhưng giá dầu vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm hằng tuần dài nhất kể từ năm 2018, do lo ngại tình trạng dư cung kéo dài.

Giá dầu nhích nhẹ. (Ảnh: reuters).

Nhà môi giới dầu mỏ John Evans của PVM nhận xét dầu thô vẫn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương.

Bất chấp cam kết sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô 2,2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024 của OPEC+, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc tuân thủ cam kết này của các thành viên của nhóm.

“Các thành viên tham gia cắt giảm sản lượng không chỉ nhận thấy doanh thu giảm do khối lượng nhỏ hơn mà còn do giá sụt giảm sau quyết định cuối cùng của OPEC+”, Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC ở Galena, Illinois cho biết.

Ngược lại với sự cắt giảm sản lượng tự nguyện của các thành viên của OPEC+, tăng trưởng sản lượng của các nước ngoài OPEC dự kiến sẽ dẫn đến dư cung trong năm tới.

RBC Capital Markets dự kiến tồn kho giảm 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm, nhưng chỉ 140.000 thùng/ngày trong cả năm.

“Giá sẽ tiếp tục biến động và không có định hướng cho đến khi thị trường nhìn thấy các dữ liệu rõ ràng liên quan đến việc cắt giảm sản lượng tự nguyện”, các nhà phân tích của RBC cho biết

Giá xăng dầu trong nước

Từ ngày 7/12, mỗi lít xăng giảm 509 - 668 đồng/lít, tùy loại, còn giá dầu giảm từ 194 - 475 đồng/lít,kg.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 509 đồng/lít, không cao hơn 21.290 đồng/lít; xăng RON95 giảm 668 đồng/lít, không cao hơn 22.322 đồng/lít.

Các loại dầu cũng đồng loạt giảm giá. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 19.721 đồng/lít; dầu hỏa giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 20.922 đồng/lít; dầu mazut giảm 202 đồng/kg, không cao hơn 15.527 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 34 lần điều chỉnh, trong đó có 19 lần tăng, 12 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.