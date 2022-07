Giá xăng dầu giảm hơn 3.000 đồng/lít từ 0h ngày 11/7

(VTC News) -

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu. Cụ thể, tính từ 0h ngày 11/7, xăng E5RON92 không cao hơn 27.788 đồng/lít (giảm 3.103 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.886 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 29.675 đồng/lít (giảm 3.088 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.593 đồng/lít (giảm 3.022 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng/lít (giảm 2.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng/kg (giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 0h ngày 11/7.

Ở kỳ điều hành lần này, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng ở mức 950 đồng/lít và dầu diesel ở mức 550 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 800 đồng/lít, dầu mazut ở mức 950 đồng/kg. Đồng thời, thực hiện không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo Liên bộ, thời gian vừa qua, trước việc giá xăng dầu liên tục tăng cao, Liên bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo Chính phủ đề xuất, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các loại xăng dầu về mức thấp nhất trong khung thuế bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH.

Ngày 8/7, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo mức Chính phủ đề xuất và bắt đầu áp dụng từ ngày 11/7/2022, việc này đã góp phần hỗ trợ giảm giá xăng dầu trong nước.

Trước đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã giảm 50% theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1/4 đến hết năm nay. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng mạnh, giữ ở mức cao nên cấp có thẩm quyền quyết định giảm thêm thuế này từ 11/7 đến hết năm nay để hạ nhiệt mặt hàng này, tránh tác động tới lạm phát.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 1/7, xăng E5 RON92 giảm 411 đồng/lít, giá bán ra 30.891 đồng/lít; còn xăng RON95 giảm 110 đồng, giá bán ra 32.763 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 404 đồng, bán ra không cao hơn 29.615 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 432 đồng, xuống 28.353 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.013 đồng, bán ra không cao hơn 19.722 đồng/kg.