Giá vàng và thông điệp đáng sợ

Ðộng lực chính cho sức mạnh của kim loại quý này là những xung đột leo thang trong mối quan hệ Mỹ - Trung, nỗi lo lắng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.

Ðáng chú ý, trong tuần này, phiên họp chính sách 2 ngày của Ủy ban Thị trường mở (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được đánh giá cũng tạo tác động thuận lợi cho đà tăng của giá vàng, với việc chính sách lãi suất ít có khả năng thay đổi.

“Lãi suất ở mức 0, hoặc gần với 0 khiến vàng càng trở nên có sức hút trong ngắn và trung hạn. Nhà đầu tư sẽ không lo lắng việc không nhận được lãi suất khi nắm giữ vàng, nhất là trong bối cảnh có nhiều rủi ro như hiện nay”, Mark Mobius, đồng sáng lập Mobius Capital Partners cho biết.

Nhiều chuyên gia/tổ chức tài chính lớn nhận định, giá vàng sẽ tiến tới mức 2.000 USD/ounce, nhất là khi trong tuần trước, USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua bởi môi trường lãi suất thấp được duy trì.

Nhu cầu lớn với vàng khiến các quỹ đầu tư/quỹ ETF theo dõi giá vàng chứng kiến dòng tiền rót vào thị trường này ở mức cao hơn cả đỉnh cũ năm 2009.

Chẳng hạn, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giúp các quỹ ETF vàng (danh mục đầu tư chủ yếu là vàng) có 18 tuần leo dốc liên tiếp, mức dài nhất kể từ năm 2006.

Trong phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay đã đạt tới 1.944,71 USD/ounce, cao hơn 30% so với mức thấp nhất trong tháng 3/2020, cao hơn 20 USD/ounce so với kỷ lục được thiết lập năm 2011. Trong khi đó, vào tháng 4/2020, Bank of America Corp đã nâng dự báo giá vàng mục tiêu kỳ hạn 18 tháng lên 3.000 USD/ounce.

Diễn biến hiện tại của giá vàng khiến nhà đầu tư có thể quên đi việc vào thời điểm đại dịch COVID-19 mới bắt đầu, giá vàng từng có lúc “rơi tự do”. Vậy tại sao hiện tại diễn biến lại trái ngược?

Theo giới chuyên gia, đà tăng của giá vàng đã truyền đạt thông điệp rõ ràng, mối lo lắng về tình hình kinh tế ngày càng sâu đậm.

Ðối với giới đầu tư, có nhiều yếu tố khiến việc tìm tới các tài sản an toàn có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó phải kể tới việc có khả năng nhiều quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa mới đề ngăn chặn làn sóng nhiễm bệnh thứ hai; lượng tiền chi phí thấp ồ ạt chảy ra thị trường thông qua các gói hỗ trợ đại dịch và có thể sẽ tiếp tục gia tăng; USD đột ngột giảm giá so với euro và yên; xung đột Mỹ - Trung trở nên căng thẳng với hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng”…

Tất cả những yếu tố trên xảy ra đồng thời làm gióng lên cảnh báo về thời kỳ suy thoái đi kèm lạm phát - sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao, giá cả tăng và tình trạng lạm phát diễn ra. Ðây là thời kỳ khó khăn của nền kinh tế mà mỗi quốc gia đều “ngao ngán” khi nhắc đến.

“Một trong những động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng gần đây chính là lãi suất duy trì ở mức rất thấp, không có dấu hiệu nào sẽ sớm thay đổi”, Edward Moya, chiến lược gia cấp cao tại Oanda Corp cho biết.

Bên cạnh đó, vàng cũng thu hút sự chú ý khi nhà đầu tư lo lắng tình trạng lạm phát đi kèm suy thoái sẽ diễn ra, khiến Fed khó lòng xoay sở.

Ðây không phải lần đầu tiên giá vàng leo dốc chóng mặt nhờ sự “hỗ trợ” của các gói nới lỏng từ ngân hàng trung ương.

Trong thời gian từ tháng 12/2008 tới tháng 6/2011, Fed đã mua khoảng 2.300 tỷ USD các tài sản nợ, giữ lãi suất ở mức gần 0 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cùng giai đoạn này, giá vàng liên tiếp leo dốc, đạt đỉnh 1.921,17 USD/ounce vào tháng 12/2011.

Theo Afshin Nabavi, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại nhà môi giới MKS PAMP Group, cuộc khủng hoảng cách đây 1 thập kỷ xuất phát từ ngành ngân hàng và phần nào dễ nhận ra cách thức hóa giải vấn đề.

“Tình hình hiện tại rất khác biệt với nhiều yếu tố chồng chéo. Nói thật, tôi thậm chí chưa nhìn thấy đoạn cuối đường hầm”, Afshin Nabavi cho biết.