Giá vàng trong nước ngày càng đắt hơn thế giới

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch đầu tháng 7 với phiên tăng hai chữ số vào cuối tuần. Trong đó, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng 10,6 USD /ounce trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam), đóng cửa ở mức 1.787,3 USD /ounce.

Tuy vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng giao ngay chỉ ghi nhận mức tăng khoảng 6 USD và vẫn chưa thoát khỏi vùng giá thấp nhất 2 tháng gần đây.

Tương tự, trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 8 hiện cũng cố định ở vùng 1.790 USD /ounce, chỉ tăng 8 USD so với cuối tuần trước và vẫn nằm trong vùng thấp nhất kể từ tháng 5.

Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng thế giới ghi nhận phiên tăng cuối tuần vừa qua đến từ những số liệu việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 6.

Cụ thể, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới đã ghi nhận thêm 850.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6, cao hơn nhiều so với ước tính trước đó của thị trường là 700.000 việc làm mới.

Giá vàng thế giới vẫn duy trì vùng giá thấp nhất 2 tháng trở lại đây. (Nguồn: Tradingview).

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lại tăng lên 5,9%, trong khi dự báo trước đó đưa ra là 5,7%. Như vậy, đang có khoảng 9,5 triệu người Mỹ thất nghiệp.

Các số liệu kể trên cho thấy nền kinh tế đang hồi phục chậm hơn nhiều so với dự tính của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Vì vậy, chưa có động lực cụ thể đủ lớn để cơ quan này sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này tác động tích cực tới giá vàng.

Các chuyên gia cho rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định được giá vàng có đủ trợ lực để tăng tiếp vào tuần tới hay không nhưng trong 6 tháng cuối năm 2021, kim loại quý có thể trở lại mức 1.900 USD /ounce, tức tăng 113 USD (6,3%) từ giá hiện tại.

Đáng chú ý, trong khi giá vàng thế giới vẫn giao dịch ở vùng thấp nhất 2 tháng, giá trong nước lại được các doanh nghiệp niêm yết trở lại trên mức 57 triệu đồng/lượng (bán).

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,6 - 57,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi giá mua nhưng tăng 50.000 đồng giá bán so với cuối ngày 2/7.

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC bán ra đã tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang ngày càng đắt hơn vàng thế giới. (Ảnh: Chí Hùng).

Tương tự, giá bán vàng SJC khu vực Hà Nội hiện cũng phổ biến ở 57,22 triệu/lượng, cao hơn 200.000 đồng so với giá trung bình tuần liền trước.

Hiện tại, cả Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đều chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,6 triệu/lượng và bán ra ở 57,2 triệu đồng.

Trong khi đó, một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt chỉ có giá 49,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 7,5 triệu đồng.

Mức chênh lệch này không thay đổi so với tuần trước nhưng đã tăng 3 triệu đồng so với đầu tháng 6 và cao hơn gần 4,5 triệu đồng so với đầu năm nay.

Trước đó, khi giá vàng thế giới giao dịch ở vùng 1.790 USD /ounce, giá trong nước chỉ được bán ra ở mức 54,5 triệu/lượng (tháng 11/2020) và 55,5 triệu/lượng (tháng 4/2021). Đến nay, khi vàng thế giới giao dịch dưới vùng giá này, giá bán trong nước đã được nâng lên mức trên 57 triệu/lượng.

Ngược lại, trước đây, giá vàng trong nước bán ra trên mức 57 triệu/lượng là khi giá thế giới giao dịch quanh vùng 1.900 USD /ounce, tương đương giá quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 52,8 triệu/lượng.

Xu hướng kể trên cho thấy giá vàng trong nước đang ngày càng đắt hơn thế giới.