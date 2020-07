Giá vàng tăng sốc, lập đỉnh mới

6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.786 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng cao khi giới đầu tư ngại sự gia tăng nhanh của dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ có thể làm giảm hi vọng về khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi nhanh hơn. Chính tâm lý này đã đẩy dòng tiền vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), Mỹ có thể sẽ phải mất cả thập kỉ tới để phục hồi nền kinh tế đất nước sau những hậu quả của đại dịch COVID - 19 mang lại.

Vàng tăng giá còn do đồng USD suy yếu và được dự báo yếu hơn nữa trong thời gian tới do nhu cầu đối với đồng bạc xanh đã giảm rõ rệt cùng triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ. Trong tháng 6, giá trị đồng USD đã giảm 1% so với 6 đồng ngoại tệ lớn khác.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 6/7, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 49,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 49,64 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,02 triệu đồng/lượng (bán ra).