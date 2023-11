Giá vàng SJC rơi thẳng đứng

(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được niêm yết ở mức 67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,52 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 2,05 triệu đồng/lượng và 1,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tuy đến cuối giờ trưa, giá vàng đã hồi phục khi tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nhưng so với cuối tuần trước thì vẫn giảm rất mạnh. Cụ thể, lúc 11h30, giá vàng SJC niêm yết ở mức 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước hôm nay giảm sâu. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Giá vàng thế giới hiện đang đứng ở ngưỡng 1.983 USD/ounce và chưa thể có được mốc 2.000 USD/ounce do một số tâm lý thận trọng trên thị trường.

Daniel Pavilonis, Nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures cho rằng, vàng đã tăng mạnh do lạm phát, do địa chính trị Trung Đông và do mối tương quan nghịch với lãi suất. Nhưng sau đó, lãi suất đã giảm đáng kể vì lạm phát đang bắt đầu giảm đôi chút. Ngoài ra, thị trường chứng khoán đang bắt đầu tăng cao hơn, nên dòng chảy vào kim loại quý có thể bị giảm bớt.

“Vàng đáng lẽ phải vượt quá 2.000 USD nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến vàng mất đi một chút động lực”, ông nói thêm.

Ngược lại, Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management cho rằng: “Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần này. Có vẻ như sự phục hồi của lãi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD có thể đã kết thúc và việc chúng rút lui sẽ loại bỏ một cơn gió ngược đối với vàng. Trong khi đó, hai cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và tác động kinh tế của lãi suất cao hơn có thể kết hợp để tạo ra đủ sự không chắc chắn để duy trì sự hỗ trợ cho vàng như một nơi trú ẩn an toàn".

Đồng quan điểm, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex đã chuyển từ trung lập sang tăng giá đối với kim loại quý, đồng thời, ông tin rằng việc phá vỡ trên 2.000 USD có thể đến vào tuần này.

Thị trường hiện vẫn đang tập trung vào thông tin lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khả năng không tăng trong tháng này nhưng Fed vẫn duy trì sự thiên vị thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát xuống 2%.

Thông tin kinh tế lớn duy nhất được công bố vào tuần tới là Khảo sát tâm lý tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan. Tháng trước, bản sửa đổi của cuộc khảo sát đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi kỳ vọng lạm phát người tiêu dùng một năm tăng 4,2%.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số thông tin như dự trữ quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Úc; đơn thất nghiệp hàng tuần của Mỹ; Chủ tịch Fed ông Jerome Powelltham gia vào một cuộc thảo luận của hội thảo...