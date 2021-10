Giá vàng SJC lên mức cao nhất một năm

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch hôm nay 19/10, giá vàng trong nước đang có xu hướng tăng liên tục. Cụ thể, mở cửa phiên sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 57,15 - 57,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 50.000 đồng so với cuối ngày 18/10.

Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, giá vàng SJC tăng lên mức 57,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng lên cao nhất một năm. (Ảnh minh họa)

So với giá mở cửa phiên sáng, vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng. Nếu so với cùng giờ ngày 18/10, giá vàng miếng do SJC niêm yết đã tăng trên 350.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Mức tăng này đưa giá vàng miếng tại SJC trở lại vùng cao nhất kể từ tháng 8/2020 đến nay.

Trong 2 phiên đầu tuần trước, vàng miếng SJC được bán ra ở vùng 58,1 triệu đồng/lượng nhưng không duy trì được lâu do giá vàng thế giới sụt giảm.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 57,05 - 57,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đến chiều nay, giá vàng miếng tại DOJI đã được nâng lên mức 57,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,2 triệu/lượng (bán ra).

Tuy nhiên, lúc 15h27, giá vàng SJC tại Doji đã giảm nhẹ ở chiều bán ra còn 58 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm này, vàng miếng tại SJC cũng giảm còn 57,35 - 58,05 triệu đồng/lượng (mua - bán).