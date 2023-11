Giá vàng nhẫn cao nhất lịch sử

(VTC News) -

Cụ thể, 10h30 sáng nay, giá vàng nhẫn được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 59,13 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,08 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn đã tăng vượt mốc 60 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong lịch sử, trong khi đó giá vàng SJC lại biến động giảm về mốc 69 triệu đồng/lượng.

Tại công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giá vàng nhẫn 1 - 5 chỉ được niêm yết ở mức 58,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết tương ứng ở mức 58,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Công Hiếu).

Như vậy, so với đầu năm nay, vàng nhẫn tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với mức tăng của vàng miếng SJC là hơn 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng sáng nay được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 68,5 - 69,85 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại SJC, giá vàng được niêm yết ở mức 68,9 - 69,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.968 USD/ounce. Như vậy, nếu quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, hiện giá vàng thế giới tương đương gần 58,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay đã giảm 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua do giá USD trên thị trường quốc tế quay đầu tăng khá mạnh. Chỉ số DXY đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng từ mức 105 điểm lên 105,7 điểm.

Sự phục hồi mạnh mẽ của USD đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường của Kinesis Money, cho biết thị trường vàng đang chờ đợi những tín hiệu ôn hòa hơn nữa từ Ngân hàng Trung ương Mỹ trước khi phục hồi trở lại. Vàng đã tăng hơn 7% trong tháng 10 khi xung đột ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong chu kỳ thắt chặt này nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn để ngỏ khả năng về một đợt tăng lãi suất khác trong thời gian tới. Điều này bất lợi cho giá vàng.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tại Trung Đông bớt căng thẳng khi Liên hợp quốc đang tìm nhiều cách để khiến các bên liên quan thực hiện lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.