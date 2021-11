Giá vàng miếng ở Việt Nam đắt hơn thế giới gần 12 triệu đồng

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện phổ biến ở mức 51,6 triệu/lượng (mua) và 52,4 triệu/lượng (bán), cũng cao hơn 100.000 đồng so với hôm qua nhưng thấp hơn 1,2 triệu so với cuối tuần trước. Tính riêng tuần này, giá vàng nhẫn PNJ đã giảm 2,2%.

Nếu so với đỉnh ghi nhận trong phiên 18/11, giá vàng nhẫn tại PNJ cũng đã giảm 1,6 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện phổ biến ở mức 51,6 triệu/lượng (mua) và 52,4 triệu/lượng (bán), cũng cao hơn 100.000 đồng so với hôm qua nhưng thấp hơn 1,2 triệu so với cuối tuần trước. Tính riêng tuần này, giá vàng nhẫn PNJ đã giảm 2,2%.