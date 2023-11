Giá vàng hôm nay 9/11: Kim loại quý tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.950 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho rằng giới đầu tư vàng sẽ bắt đầu xem xét dữ liệu kinh tế, hành động tiềm năng từ Ngân hàng Trung ương Mỹ và vàng sẽ phản ứng dựa trên bất cứ điều gì dữ liệu mang lại. Theo chuyên gia này, vàng khó có được đà tăng nếu dữ liệu không cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế.

Giá vàng chưa ngừng đà giảm. (Ảnh: Kitco.com).

Vừa qua, trong bài phát biểu của mình, một loạt các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ quan điểm cân bằng về quyết định tiếp theo của ngân hàng trung ương, nhưng lưu ý rằng họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế và tác động của lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 9/11, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 69,45 - 70,35 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 69,3 - 70,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Dự báo giá vàng

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư nhận thấy 90% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và gần 80% khả năng Fed sẽ đưa ra đợt cắt giảm sớm nhất là vào tháng 6 năm sau.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương có thể còn nhiều việc phải làm trước mắt để kiểm soát lạm phát.

Theo các nhà phân tích tại Hội đồng Vàng Thế giới, mặc dù thị trường vàng chứng kiến mức giá đóng cửa cao kỷ lục trong tháng 10 nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa các chất xúc tác để tạo ra lực đẩy bền vững.

Các chuyên gia lưu ý rằng, sự bất ổn địa chính trị do xung đột giữa Israel và Hamas khiến nhu cầu đầu cơ trú ẩn an toàn tăng cao, tuy nhiên các nhà đầu tư dài hạn vẫn miễn cưỡng nhảy vào thị trường do hành động giá yếu trong các sản phẩm giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF).

Để vàng tăng bền vững trên 2.000 USD/ounce đòi hỏi cần phải có những dấu hiệu cho thấy rủi ro chính trị vẫn tiếp tục.