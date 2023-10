Giá vàng hôm nay 7/10: Kim loại quý đồng loạt tăng giá

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.833 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trong phiên giao dịch cuối của tuần, giá vàng liên tiếp biến động. Vàng giảm sâu khi phản ứng ban đầu với báo cáo việc làm tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ, nhưng đã đảo chiều và có được mức tăng trong ngày, từ đó thu hẹp mức lỗ trong tuần.

Không như kỳ vọng của thị trường, báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ được công bố hôm thứ 6 cho thấy, số lượng việc làm ở Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tháng 9. Dữ liệu mới nhất cho thấy một bức tranh thị trường lao động bền vững và củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm nay.

Giá vàng thế giới và trong nước hôm nay đồng loạt tăng.

Theo đó, số lượng việc làm phi nông nghiệp quan trọng đã tăng 336.000, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 170.000 và mức tăng 187.000 được ghi nhận trong tháng 8. Trước đó, báo cáo việc làm trong khu vực tư nhân công bố hôm thứ 4 cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt đã khiến nhiều người cho rằng sẽ có một báo cáo đáng thất vọng nữa từ Bộ Lao động Mỹ.

Thế nhưng, báo cáo lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Khả năng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn không những không giảm đi mà còn được củng cố.

Sức mạnh hiện tại trên thị trường lao động Mỹ tiếp tục là yếu tố lớn nhất hỗ trợ lập trường của Fed trong việc giữ lãi suất ở mức hạn chế trong tương lai gần, điều này đang thúc đẩy đà tăng của lợi suất trái phiếu và đè nặng lên vàng. Những con số này đã kích hoạt một đợt bán tháo trong ngắn hạn, đẩy vàng xuống mức thấp nhất trong 10 tháng.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, thị trường lao động đang bộc lộ một số điểm yếu dù số lượng việc làm tốt hơn nhiều so với dự kiến. Cụ thể, theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi ở mức 3,8%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 3,7%. Đồng thời, tốc độ tăng tiền lương đã chậm lại so với các mức tăng được ghi nhận trong mùa hè. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 7 cent hay 0,2% lên 33,88 USD. Tuy nhiên, theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế kỳ vọng tiền lương sẽ tăng 0,3%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 7/10, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều bán

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 68, 45 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 350.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.822 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.830 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Một số nhà phân tích cho rằng, mặc dù thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng điểm yếu của thị trường lao động sẽ khiến Fed phải suy nghĩ về việc duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực, điều này đã mang lại một số hỗ trợ cho thị trường vàng. Vàng đã đảo chiều tăng mạnh và thu hẹp mức thua lỗ trong tuần.

Bart Melek, người đứng đầu phụ trách chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến, thị trường có thể thêm một đợt tăng lãi suất. Điều này khiến giá vàng có thể xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce.

James Robertson, nhà phân tích tại Grant's Interest Rate Observer, nhận định lãi suất trái phiếu cao gây áp lực lên vàng. Nếu mối tương quan giữ vàng và lãi suất theo đúng diễn biến của thị trường, giá vàng sẽ về dưới mức 1.800 USD/ounce.