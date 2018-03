Giá vàng hôm nay 5/3: Đồng USD suy yếu, giá vàng lại tăng

(VTC News) - Giá vàng hôm nay 5/3 đang tăng mạnh cùng giá thế giới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự suy yếu của đồng USD.

Giá vàng trong nước mở đầu tuần mới có cơ hội bật tăng cùng xu hướng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên trong phiên, nhu cầu đầu tư mỏng kết hợp lượng bán ra trong phiên chiếm tỷ lệ nhỉnh hơn, chưa tạo được sự bứt phá đáng kể cho thị trường kim quý trong nước.

Nhìn lại tuần qua, thị trường vàng trong nước liên tục ghi nhận xu hướng giảm điểm. Mức giá thấp nhất và cao nhất niêm yết tại: 36,60 - 36,70 triệu đồng/lượng và 36,80 - 36,90 triệu đồng/lượng.

Tính trung bình trong tuần, mỗi lượng vàng trong nước điều chỉnh giảm khoảng 200.000 đồng. Cũng trong tuần qua, nhu cầu mua vàng miếng có xu hướng chững lại, khiến thị trường trầm lắng trái ngược với diễn biến sôi động ở ngày vía Thần Tài hôm cuối tuần

Cụ thể, vàng SJC Hà Nội ngày 5/3 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đang tăng. Hiện tại, giá trị đang giao dịch ở ngưỡng: 36,78 – 36,84 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng SJC hôm nay tại TP.HCM, đang được niêm yết ở ngưỡng: 36,78 – 36,84 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, vàng SJC hiện đang giao dịch ở mức: 36,69 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,87 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Phú Nhuận PNJ, giá vàng SJC Hà Nội hôm nay đang được niêm yết là: 36,74 - 36,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Tp.HCM hiện đang được niêm yết: 36,74 - 36,87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay 5/3 tại Bảo tín Minh Châu đang được giao dịch 36,77 triệu đồng/lượng (chiều bán) và 36,82 triệu đồng/lượng (chiều mua).

Giá vàng miếng, vàng rồng Thăng Long, các loại trang sức tại Bảo tín Minh Châu đang hạ nhiệt, hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 36,71 - 37,16 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới ngày 5/3 đang tăng mạnh do đồng USD suy yếu. Tính tới thời điểm hiện tại (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng tại 1.325,60 USD/ounce.

Nhà phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính INTL FC Stone cho biết kế hoạch tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm của Chính phủ Mỹ cùng với những biện pháp trả đũa đến từ bên ngoài sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực lên đồng USD. Song điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng đi lên.

Trước đó, trong phiên ngày 1/3, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/1 là 1.302,61 USD/ounce do những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Theo dữ liệu do Bộ thương mại Mỹ công bố cho thấy chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,4% trong tháng 1 tăng 0,1% so với tháng 12. Tuy nhiên, lạm phát năm vẫn ở mức 1,7% không đổi so với tháng 12.

Ông Jerome Powell cho biết, FED có thể tăng lãi suất bốn lần trong năm nay, thay vì ba lần như dự đoán thị trường đưa ra trước đây.

Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện, giá vàng trong năm nay có thể phá vỡ ngưỡng 1.400 USD/ounce lần đầu tiên kể từ năm 2013, do triển vọng đầy bất ổn của các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý này như một nơi trú ẩn an toàn.

Việt Vũ