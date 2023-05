Giá vàng hôm nay 27/5: Tăng giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá vàng thế giới sáng nay đứng ở mức 1.946 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Mặc dù giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay có tăng so với sáng trước đó, nhưng kim loại quý này đã giảm mạnh so với mức cao nhất được ghi nhận trong phiên giao dịch cuối của tuần. Trước đó, vàng đã giảm khi báo cáo mới công bố cho thấy, trong tháng 4, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi (không bao gồm giá năng lượng và lương thực dễ biến động) của Mỹ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh dự báo mức tăng 4,6%. Trong tháng 3, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) này tăng 4,6%.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, trên cơ sở hàng tháng, PCE lõi tháng 4 tăng 0,4% so với mức dự kiến 0,3%. Dữ liệu cho thấy, lạm phát không giảm đủ mạnh để có thể làm tăng khả năng Fed sẽ tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình.

Các chuyên gia cho rằng, lạm phát gần 5% là quá cao để Fed biện minh cho việc tạm dừng vào tháng 6. Kỳ vọng mới nhất của thị trường cho thấy 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 13 và 14-6. Chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins nói rằng, đây được xem là một sự đảo ngược so với kỳ vọng trước đó và điều này sẽ dẫn đến nhiều biến động hơn trên thị trường vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 7h00 ngày 27/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,35- 66,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,45- 67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 50.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 55,44 - 56,60 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.946 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.951 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Clifford Bennett, nhà kinh tế trưởng tại Công ty Chứng khoán ACY Securities cho biết, cuộc khủng hoảng nợ ở Mỹ sẽ được giải quyết và Fed có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Điều này gây áp lực tới giá vàng.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao, giá vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.985 USD/ounce và leo lên phạm vi 1.992-2.003 USD/ounce trước khi lao dốc.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York cho biết: “Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ D.C., nhưng một thỏa thuận về trần nợ vẫn có thể khó đạt được trước ngày 1/6.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư ngắn hạn kỳ vọng một thỏa thuận sẽ được thực hiện và “đã bán sau khi dữ liệu lạm phát cho thấy có thể tăng lãi suất vào tháng 6,” Wong nói thêm.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Fed đã tăng 4,4% trong 12 tháng tính đến tháng 4, sau khi tăng 4,2% trong tháng 3.

Các nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp vào tháng 6, điều này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng không lãi suất. Điểm chuẩn Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm và chỉ số đô la lơ lửng gần mức cao nhất kể từ giữa tháng 3, cả hai đều đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp.

Công Hiếu