Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng lao dốc, USD vọt tăng

(VTC News) -

Theo Kitco, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 1.855,5 – 1.856,5 USD/ounce, giảm 14,5 USD so với phiên liền trước.

Vàng lao dốc, USD bật tăng trong bối cảnh thế giới tiếp tục lo lắng vì COVID-19.

Dữ liệu thống kê cho thấy, trong 30 ngày gần nhất, giá vàng thế giới giảm 0,9% tương đương mỗi ounce “bay” 17,3 USD.

Nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống được cho do đồng USD đang nhích lên so với các tiền tệ khác. Chỉ số USD, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính có trọng số thương mại, tăng 0,09% lên 90,21. Theo đánh giá của các chuyên gia, đồng USD có khả năng sẽ tìm thấy hỗ trợ trong vài tháng tới.

“USD tăng giá và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khiến giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn”, nhà phân tích Suki Cooper tại Standard Chartered cho biết.

Vàng thế giới giảm kéo theo vàng trong nước. Theo đó, chốt phiên giao dịch tuần này, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đứng mức 55,85 - 56,43 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC niêm yết mức 55,85 – 56,42 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,91 - 56,28 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng ở chiều mua vào và 20.000 đồng chiều bán so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Doji đang giao dịch mức 55,8 – 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm gần 100.000 đồng so 48 giờ trước.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.137 VND/USD.

Tỷ giá Vietcombank hiện niêm yết ở mức 22.955 - 23.165 đồng/USD (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại VietinBank, tỷ giá hiện ở mức 22.972 – 23.172 đồng/USD (mua - bán).