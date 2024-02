Giá vàng hôm nay 23/2: Chờ tín hiệu lãi suất từ Fed, vàng ít biến động

(VTC News) -

Cụ thể, giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 2024 USD/ounce, giảm 02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng chững lại khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế của Mỹ để biết thêm về đường hướng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, vàng sẽ bị mắc kẹt trong ngắn hạn khi giằng co giữa kỳ vọng lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị. Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed công bố vào giữa tuần này cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách lo ngại về rủi ro khi cắt giảm lãi suất quá sớm. Điều này đã gây áp lực lớn cho vàng. Trong khi đó, những diễn biến tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý này.

Vàng có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn

Thomas Barkin, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, cho biết dữ liệu lạm phát tháng 1, với giá tiêu dùng và giá bán buôn tăng nhanh hơn dự đoán, khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ trở nên khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo công cụ CME Fed Watch, các thị trường hiện đang định giá 72% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Môi trường lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/2, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 76,45 - 78,65 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 76,5 - 78,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2024 USD/ounce, giảm 02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.027 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích kim loại độc lập Tai Wong tại New York dự báo, vàng có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn và thông tin được thị trường chờ đợi sẽ là báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào tuần tới, sau đó là bảng lương và phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Quốc hội vào đầu tháng 3.

Chiến lược gia thị trường Nitesh Shah của WisdomTree cho biết, Ngân hàng trung ương Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất càng lâu thì nguy cơ xảy ra sai lầm chính sách càng lớn, điều này cuối cùng sẽ có lợi cho kim loại quý.

Nitesh Shah dự báo, giá vàng sẽ đạt mức 2.210 USD/ounce vào quý IV năm nay, mức cao mới mọi thời đại.