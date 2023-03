Giá vàng hôm nay 21/3: Kim loại quý tăng giá nhẹ

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch đầu tuần, vàng thế giới giằng co giữa áp lực chốt lời sau khi chạm mốc cao nhất trong vòng 1 năm và nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại khủng hoảng ngân hàng lây lan.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn nhất kể từ đại khủng hoảng tài chính năm 2008 một lần nữa chứng minh rằng vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Kim loại quý này đã chứng kiến mức tăng hàng tuần tốt nhất trong ba năm khi giá di chuyển đến gần 2.000 USD/ ounce trong tuần trước.

Theo các nhà phân tích, sở dĩ vàng có được mức tăng ấn tượng hơn 3% trong phiên giao dịch cuối của tuần trước là do các nhà đầu tư “không muốn về nhà trước cuối tuần mà không có sự bảo vệ nào đó”.

Hệ thống ngân hàng Mỹ hoàn toàn là một mớ hỗn độn và không ai biết nó sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Giám đốc điều hành Laurence Fink của BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thừa nhận rằng ngay cả ông cũng không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ cả trong nước và thế giới

Khách hàng đang rút tiền của họ ra khỏi các ngân hàng khu vực với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Để huy động vốn cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các ngân hàng khu vực này phải bán trái phiếu; tuy nhiên, do lãi suất tăng mạnh trong 12 tháng qua, các ngân hàng này đang bán lỗ trái phiếu của họ.

Ngân hàng Thung lũng Silicon, quân cờ domino đầu tiên sụp đổ, đã mất 2 tỷ USD khi bán 21 tỷ USD tài sản.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 7h ngày 21/3, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,9- 67,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.976 USD/ounce, tăng 3 USD so với chiều thời điểm này tuần trước.

Ngày 22/3 tới (Theo giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp chính sách tiền tệ, nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm thay vì 50 như dự báo trước đó.

Sau sự kiện một số ngân hàng lớn trên thế giới bị đóng cửa dẫn đến khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay, nhiều khả năng Fed sẽ nhẹ tay hơn trong các đợt điều chỉnh lãi suất. Không những vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, sau đợt tăng lãi suất lần này, Fed sẽ cân nhắc và đi đến tạm dừng việc tăng lãi suất.

Chuyên gia về kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman, cho biết, Fed khó có thể dừng lại việc tăng lãi suất.

Đối với vàng, đây là một kênh đầu tư truyền thống vốn dĩ được các nhà đầu tư chọn làm nơi trú ẩn an toàn mỗi khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Do đó, việc các ngân hàng sụp đổ vừa qua, đang thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Dự báo giá vàng

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng Fed sẽ tăng lãi suất cho đến khi nó phá vỡ điều gì đó và một cái gì đó đã bị phá vỡ. Họ cho rằng, đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu khi một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, Credit Suisse, phải vay 54 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ để củng cố thanh khoản và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Ngân hàng Thụy Sĩ đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm tới hơn 30%, một ngày sau khi báo cáo hàng năm cho biết họ đã lỗ 8 tỷ USD vào năm ngoái. Các khách hàng đã rút khoảng 100 tỷ USD khỏi ngân hàng trong quý 4/2022 do lo ngại sức khỏe tài chính của Credit Suisse.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư Axel Merk của Merk Investments cho biết việc vàng tăng giá là hợp lý khi thị trường đang chìm trong bất ổn. Ông nói thêm rằng Fed không thể tăng lãi suất trong môi trường này.

Nói về hướng đi của vàng, các nhà phân tích lưu ý rằng việc vàng vượt 1.960 USD/ounce sẽ giúp vàng nhanh chóng kiểm tra mức kháng cự 2.000 USD/ounce. Tuần trước, cả Bloomberg Intelligence và Wells Fargo đều dự báo vàng cuối cùng sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi tất cả đang tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, chúng ta đừng quên rằng nền kinh tế thế giới cũng phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao kéo dài. Cuộc khảo sát mới nhất của Đại học Michigan cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tăng 3,8% vào năm tới. Mặc dù con số này giảm so với ước tính 4,1% của tháng 2, nhưng nó vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Giám đốc thương mại Matthew Piepenburg tại Matterhorn Asset Management nói rằng ông vẫn tập trung vào vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát dài hạn.

Thông tin được thị trường kỳ vọng là cuộc họp chính sách của Fed. Khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đang tăng lên sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần trước.

Với giá vàng trong nước trái chiều và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco mức 1.979,3 USD/ounce (tương đương gần 56,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 10 triệu đồng/ lượng.

Công Hiếu