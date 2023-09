Giá vàng hôm nay 20/9: Kim loại quý chững lại chờ tín hiệu mới của Fed

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.936 USD/ounce, tăng nhẹ 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay trầm lắng khi chờ đợi những thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 20/9 (giờ Mỹ) với quyết định của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cả giới đầu cơ giá lên và giới đầu cơ giá xuống đều tỏ ra thận trọng trước khi nghe ngóng được quan điểm chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Hiện tại, hầu hết đều dự báo, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập chính sách của Fed, sẽ ủng hộ chính sách tiền tệ của Mỹ và không tăng lãi suất tại cuộc họp lần này nhưng vẫn có giọng điệu "diều hâu".

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Trong một bài viết trên Tạp chí phố Wall, các chuyên gia cho rằng, vgiá dầu tăng cao đang có thể khiến việc “hạ cánh mềm” không thực hiện được. Nhìn vào những năm 1970, giá năng lượng tăng cao đã góp phần đẩy nước Mỹ vào suy thoái. Điều này cũng xảy ra vào những năm 1980 và 1990, khi chúng đẩy lạm phát lên cao và cướp đi sức mua của người tiêu dùng.

Các chuyên gia cho rằng, những cú sốc về nguồn cung như giá dầu leo thang khiến Fed rơi vào tình thế khó khăn khi nó vừa khiến lạm phát tăng cao, vừa kiềm chế tăng trưởng kinh tế, khiến Fed phải loay hoay không biết nên giữ nguyên lãi suất hay tiếp tục tăng để kiểm soát lạm phát.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 20/9, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 68,55 - 69,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 68,45 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng/lượng với cùng thời điểm hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.936 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.940 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Nhìn về dài hạn, các nhà phân tích tại Capital Economics mới đây đưa ra dự báo, vàng có khả năng giảm xuống 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và áp lực lạm phát giảm bớt.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích cho biết: “Kể từ khi tăng lên khoảng 2.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn (do lo ngại về sự ổn định của các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu) vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, giá vàng đã giảm”.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu giảm khoảng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay, chủ yếu do nhu cầu của nhà đầu tư yếu hơn trong khi nguồn cung tăng nhẹ.

Capital Economics dự báo nhu cầu đối với kim loại quý sẽ giảm nhiều hơn, do nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước suy thoái kinh tế nghiêm trọng và lạm phát cao đang giảm dần.