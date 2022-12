Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng phiên đầu tuần được niêm yết ở mức 1.795 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với phiên trước đó.

Tuần trước, quan điểm “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022 đã đẩy vàng trượt khỏi mốc 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý đã lấy lại được đà tăng trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Mặc dù vàng tiếp tục phục hồi nhẹ nhưng các nhà phân tích vẫn cảnh báo về những biến động trong tuần này.

Hiện các thị trường vẫn đang xem xét thông điệp tích cực của Fed rằng lãi suất đạt đỉnh trên 5% vào năm tới. Các dữ liệu cho thấy lãi suất có thể lên tới 5,1%. Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây nói rằng lãi suất sẽ giữ mức đó trong một thời gian.

Mặc dù các báo cáo mới đây cho thấy lạm phát đã giảm nhưng Fed vẫn không hề có tín hiệu xoay trục hay tạm dừng thắt chặt trong đầu năm tới. Ông Powell mới đây cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi phát biểu rằng lãi suất chưa đủ hạn chế ngay cả khi đã tăng 425 điểm cơ bản trong năm nay.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ trong khi trong nước hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Chốt phiên cuối tuần, Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,95 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,1 triệu đồng/lượng, bán ra là 6,9 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn các loại dao động trong mức 52,95 - 54,05 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

15h ngày 19/12 (giờ Việt Nam) Kitco niêm yết giá vàng thế giới ở mức 1.795 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với phiên trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.804,1 USD/ounce, tăng 15,1 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 1.780,78 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,1%, lên mức 1.789 USD/ounce.

Đây là tuần thứ 3 liên tiếp giá vàng kết thúc tuần duy trì quanh mức 1.800 USD/ounce. Bất chấp những tuyên bố mạnh về lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới, tâm lý tích cực của nhà đầu tư đang khẳng định, thị trường vàng nóng lên vào những ngày cuối năm 2022.

Báo cáo thống kê của Kitco từ phía các nhà đầu tư bán lẻ, phần lớn trong số đó nhận định, giá vàng tăng từ nay đến cuối năm. Trong khi đó, các nhà phân tích Phố Wall nhận định thận trọng hơn, với nhiều ý kiến cho rằng giá vàng thấp hơn.

Dự báo giá vàng

Tuần vừa qua, 20 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 9 nhà phân tích, tương đương 45%, cho rằng, giá vàng tăng trong thời gian tới. Đồng thời, 5 nhà phân tích, tương đương 25%, cho rằng giá sẽ giảm và 6 nhà phân tích, tương đương 30%, cho rằng giá đi ngang.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của OANDA nói rằng, thị trường đang bước vào tuần giao dịch đầy đủ cuối cùng của năm và vàng đang khá khó khăn. Moya dự báo giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, vàng vẫn giữ triển vọng tăng giá. Chuyên gia này giải thích rằng, trong tương lai lãi suất vẫn sẽ tăng lên khi các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Fed và ECB vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, trong năm tới, vàng sẽ phát huy trở lại vai trò trú ẩn an toàn của mình. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục “chao đảo” và dữ liệu kinh tế xấu đi nhanh chóng, vàng sẽ bắt đầu chứng kiến nhiều dòng chảy trú ẩn an toàn hơn.

Chuyên gia này cũng cho rằng, nhu cầu mua các quỹ hoán đổi danh mục cũng sẽ hỗ trợ kim loại quý, giúp vàng bứt phá trong năm tới.

Moya lưu ý rằng trong tuần tới, ngưỡng hỗ trợ của vàng là 1.750 USD/ ounce và mức tăng có thể bị giới hạn ở mức 1.840 USD/ounce.

Chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins nói thêm rằng mức kháng cự đầu tiên là 1.800 USD/ounce và mức đó sẽ vẫn khá khó khăn. Ông dự báo, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.775 USD/ ounce. Nếu vàng không giữ được mức này thì giá có thể giảm xuống 1.715 USD/ounce.