Giá vàng hôm nay 19/9: Kim loại quý bật tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.933 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại khi nhiều khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất, nhưng vẫn duy trì mức cao như hiện tại.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết ngân hàng trung ương các nước có thông điệp chung sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Điều đó khiến vàng hấp dẫn hơn.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Kitco).

Các chuyên gia cho rằng vàng sẽ tăng nhưng khó vượt qua mức trên 1.980 USD/ounce trước cuộc họp của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 19/9, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 68,1 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 68,05 - 68,50 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng với cùng thời điểm hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.933 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.940 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Nhìn về dài hạn, các nhà phân tích tại Capital Economics mới đây đưa ra dự báo, vàng có khả năng sẽ giảm xuống còn 1.800 USD/ounce vào cuối năm nay khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và áp lực lạm phát giảm bớt.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích cho biết: “Kể từ khi tăng lên khoảng 2.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn (do lo ngại về sự ổn định của các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu) vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, giá vàng đã giảm”.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu giảm khoảng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là do nhu cầu của nhà đầu tư yếu hơn trong khi nguồn cung vàng tăng nhẹ.

Capital Economics dự báo nhu cầu đối với kim loại quý sẽ giảm nhiều hơn, do nhu cầu của nhà đầu tư đối với vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước suy thoái kinh tế nghiêm trọng và lạm phát cao đang giảm dần.