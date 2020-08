Giá vàng hôm nay 18/8: Tăng mạnh trở lại, tiến gần 2.000 USD/ounce

6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.980 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong phiên cao nhất lên tới 1.991 USD/ounce.

Dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố gần đây cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng chậm lại trong tháng 7, chỉ tăng 1,2% so với tháng trước. Trong khi đó, mức tăng của tháng 6 đạt tới 8,4%.

Đồng USD suy yếu, giá vàng tăng trở lại.

Theo các chuyên gia, doanh số bán lẻ của Mỹ trong quí II tăng lên là nhờ vào gói hỗ trợ 600 USD/người/tuần, nhưng gói hỗ trợ này đã kết thúc vào ngày 31/7. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong kế hoạch gói kích thích kinh tế mới liên quan đến đại dịch COVID-19. Cho nên, doanh số bán lẻ có thể sẽ sụt giảm trở lại trong tháng 8.

Vàng từ trước đến nay được xem như là nơi trú ẩn an toàn ưa thích của các nhà đầu tư và được quan tâm nhiều hơn khi kênh trái phiếu không tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.

Ngoài ra, những diễn biến trái chiều xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ khiến các nhà đầu tư phải tìm tới các kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Trong khi đó, đồng USD giảm trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, hoạt động sản xuất tại New Yorrk giảm mạnh trong tháng 8, xuống còn 3,7 điểm, so với mức 17,2 điểm trong tháng 7.

Vàng được dự báo vẫn đang ở trong một xu hướng tăng dài hạn do thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, trong đó có đại dịch COVID-19. Triển vọng nền kinh tế thế giới vẫn khá mờ mịt.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng lo ngại về một cuộc khủng hoảng tiếp theo, được cho là hậu quả của đợt in và bơm tiền chưa từng có của hầu hết các quốc gia trên thế giới để chống lại tác động của đại dịch này.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 17/8, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 55,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,52 triệu đồng/lượng (bán ra).