Giá vàng hôm nay 17/6: Lao dốc về đáy

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

6h sáng nay 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.818 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay đang ở vùng đáy của hơn 4 tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã bước sang ngày giảm thứ tư liên tiếp.

Giá vàng hôm nay rơi về đáy của 4 tuần.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh trong khi thị trường trường chờ đợi kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp được công bố.

Kim loại quý biến động trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt xấu đan xen. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 tăng nóng hơn dự kiến, tăng 0,8% so với tháng 4 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn.

Trong khi đó, báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ cho hay, tháng 5 yếu hơn một chút so với dự kiến, giảm 1,3% so với dự báo và giảm 0,6% so với tháng 4.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng hôm nay ở mức: 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự đoán giá vàng

Các nhà phân tích của Ngân hàng OCBC của Singapore nhận định, nhiều nhà đầu tư đã rời thị trường khi kim loại quý không thể giữ mức tăng trên 1.900 USD/ounce. Dự đoán, giá vàng sẽ đạt đỉnh do thị trường kỳ vọng lợi tức trái phiếu thực tế sẽ tăng khi lo ngại lạm phát bắt đầu giảm bớt.

Chiến lược gia về lãi suất của OCBC kỳ vọng, lợi suất thực tế của Mỹ có thể tìm thấy đáy ở mức -1% trong thời gian tới và từ từ tăng lên -0,6% vào cuối năm 2021. Vàng thường di chuyển trong mối tương quan ngược lại với lợi suất thực và có thể kim loại quý sẽ tìm thấy đỉnh ở mức 1.900 USD/ounce.