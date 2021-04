Giá vàng hôm nay 16/4: Bất ngờ tăng dựng đứng

(VTC News) -

6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.763 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng mạnh sau khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm. Trong khi đó, giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá vàng tăng dựng đứng.

Cụ thể, doanh số bán lẻ trong tháng 3 của Mỹ tăng mạnh 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo và so với mức giảm 2,7% trong tháng 2.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ USD. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa sau COVID-19.

Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 54,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 54,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,32 triệu đồng/lượng (bán ra).