Giá vàng hôm nay 16/12: Tiếp tục giảm sâu

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 15h ngày 16/12 (giờ Việt Nam) đứng ở mốc 1.778 USD/ounce, giảm 14 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Kim loại quý thế giới tiếp tục chịu áp lực bởi sự vươn lên mạnh mẽ của USD khi kết quả cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2022 cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đạt được mục tiêu “hạ nhiệt” lạm phát và sẽ giữ mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Đúng như dự đoán, Fed đã công bố quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối cùng của năm 2022. Mức tăng này đưa lãi suất quỹ Fed lên khoảng 425 - 450 điểm. Tuy nhiên, chính những bình luận của Chủ tịch Powell liên quan đến triển vọng chính sách trong cuộc họp báo đã thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Chủ tịch Fed Powell nói rằng dữ liệu lạm phát trong tháng 10 và tháng 11 cho thấy áp lực giá đã giảm. Tuy nhiên, ông cho rằng cần có thêm bằng chứng để chắc chắn rằng lạm phát sẽ tiếp tục “hạ nhiệt”.

Tuyên bố của ông đã ủng hộ quyết tâm và cam kết của Fed trong việc giữ lãi suất ở mức hiện tại và cao hơn cho đến khi Fed đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Đề cập đến khả năng xảy ra suy thoái, ông chỉ đơn giản nói rằng “không ai biết liệu chúng ta có bị suy thoái hay không”.

Những tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell đã chỉ ra một sự thật phũ phàng rằng lạm phát sẽ “dai dẳng” lâu hơn dự đoán và lãi suất cũng sẽ vậy.

Giá vàng thế giới tiếp xu hướng giảm trong khi giá vàng trong nước bật tăng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu thì giá vàng trong nước đồng loạt tăng nhẹ. Cụ thể, Doji niêm yết giá vàng ở mức 66 - 66,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó.

Trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra là 67 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,8 - 54,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế tiếp tục giảm sâu

15h ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng ở mức 1.778 USD/ounce, giảm 14 USD so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.789 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.778 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.785 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/12 thấp hơn khoảng 2,4% (43 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 51,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm mạnh do USD hồi phục sau khi sụt giảm khá mạnh trước đó. Giới đầu tư nhận thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong cả năm 2023, thậm chí nửa đầu 2024.

Vàng giảm do áp lực bán chốt lời sau khi mặt hàng này tăng mạnh gần đây. Sau khi giảm, USD tăng trở lại và gây ảnh hưởng tiêu cực lên vàng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng giảm sau quyết định của Fed nhưng theo Todd Bubba Horwitz, biên tập viên của BubbaTrading.com, những biến động giá gần đây của vàng báo hiệu kim loại quý này có xu hướng tăng giá đáng kể.

Horwitz dự báo, giống như bạc và bạch kim, vàng sẽ bùng nổ trong năm 2023. Ông nói: “Tôi nghĩ vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến sự bùng nổ hàng hóa, bao gồm các tài sản cứng như vàng, bạc và bạch kim”.

Theo Horwitz, một trong những lý do khiến nhu cầu đối với vàng tăng cao là giới đầu tư không còn mấy “mặn mà” với “tiền kỹ thuật số” do chính phủ phát hành, loại tiền có thể theo dõi người dùng và hạn chế khả năng tiếp cận các quỹ.

Lý do khác khiến nhu cầu về vàng và bạc tăng lên là lạm phát. So với các loại tiền pháp định, vàng duy trì giá trị trong một khoảng thời gian dài.