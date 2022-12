Giá vàng hôm nay 16/12: Quay đầu giảm sâu

(VTC News) -

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 14h30 ngày 15/12 (giờ Việt Nam) đứng ở mốc 1.791 USD/ounce, giảm 18 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Kim loại quý đã đảo chiều giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022 và cho biết sắp có nhiều đợt tăng lãi suất nữa.

Tuyên bố cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản của Fed thêm 50 điểm cơ bản như mong đợi. Fed cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ để “hạ nhiệt” lạm phát.

Vàng đã chịu một số áp lực bán sau cuộc họp, tuy nhiên kim loại quý này vẫn giữ mức hỗ trợ trên 1.800 USD/ounce khi Fed dự định sẽ tăng mức lãi suất cuối cùng lên 5% trong năm tới.

Các dự báo kinh tế mới nhất, còn được gọi là "dot plot", chỉ ra rằng ngân hàng trung ương dự báo lãi suất Fed sẽ tăng lên 5,1% vào năm tới, tăng so với dự báo 4,6% trong tháng 9. Ngân hàng trung ương cũng dự báo lãi suất của Fed sẽ giảm xuống 4,1% vào năm 2024 và sau đó giảm xuống 3,1% vào năm 2025. Một số nhà phân tích đã nói rằng ước tính này đặt ra rủi ro lớn nhất đối với giá vàng dài hạn vì nó cho thấy Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Hôm nay, cả giá vàng quốc tế và trong nước đều giảm mạnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 65,8 - 66,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 65,9 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,8 - 54,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

14h30 ngày 15/12 (giờ Việt Nam) đứng ở mốc 1.791 USD/ounce, giảm 18 USD so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.808,4 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 14/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.809 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.815 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/12 thấp hơn khoảng 0,7% (12 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực chốt lời và chùng lại sau khi tăng mạnh trong phiên liền trước cho dù đồng USD suy yếu. Mặc dù giảm nhẹ nhưng vàng vẫn ở trên ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất sau cuộc họp chính sách vào đầu năm sau, sớm hơn so với dự báo trước đó cho rằng chu kỳ thắt chặt sẽ chỉ kết thúc sớm nhất vào giữa năm 2023.

Dự báo giá vàng

Nhà kinh tế trưởng Bắc Mỹ Paul Ashworth tại Capital Economics cho biết, kỳ vọng về lãi suất của các quan chức Fed cho thấy rủi ro lớn hơn là lãi suất sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong năm tới. Ashworth lưu ý rằng Chủ tịch Fed chi nhánh bang St Louis James Bullard và chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari mới đây đều dự đoán lãi suất Quỹ Fed sẽ lên tới 5,75% vào năm 2023.

Ông nói rằng lạm phát trong năm tới sẽ giảm nhưng không đủ thuyết phục để thuyết phục Fed đứng ngoài cuộc. Chuyên gia này dự báo Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào đầu tháng 2.

Nhìn chung, giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng 5,6% trong năm nay, tăng so với mức dự đoán 5,4% của tháng 9. Năm tới, lạm phát dự kiến sẽ tăng 3,1%, tăng so với ước tính trước đó là 2,8%. Đến năm 2024, lạm phát dự kiến sẽ tăng 2,5%, cao hơn so với mức dự báo trước đó là 2,3%. Vào năm 2025, giá tiêu dùng được dự đoán sẽ tăng 2,1%, cao hơn so với mức ước tính 2% của tháng 9.

Fed cũng dự báo thị trường lao động tương đối ổn định trong hai năm tới với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7% trong năm nay, giảm so với dự báo tháng 9 là 3,8%. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 4,6% vào năm 2023 và 2024, tăng so với ước tính trước đó là 4,4%. Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng 4,5%, cao hơn so với ước tính trước đó là 4,3%.

Hiện tại, các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh sẽ họp vào thứ 5 và có khả năng sẽ có quyết định tăng lãi suất nửa điểm phần trăm giống như Fed.