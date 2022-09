Giá vàng hôm nay 15/9: Quay đầu rơi thẳng đứng

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

Trên Kitco, lúc 15h ngày 14/9 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.703 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với đóng cửa phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay tụt giảm do USD tăng vọt khi Mỹ công bố lạm phát tháng 8 không giảm như mong đợi cho dù giá năng lượng đã xuống khá nhiều.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 13/9 trên thị trường Mỹ (giờ địa phương), giá vàng giảm thẳng đứng từ mức 1.735 USD/ounce xuống ngưỡng 1.710 USD/ounce. Nguyên nhân là chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt mức 107,8 điểm lên trên ngưỡng 109 điểm sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát không giảm như kỳ vọng.

Giá vàng hôm nay rơi tự do.

Trước đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhiều lần khẳng định mạnh mẽ về lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 8,3% so với cùng kỳ, giảm nhẹ so với mức 8,5% ghi nhận trong tháng 7. Mức giảm này là khiêm tốn và nhờ vào việc giá năng lượng giảm bớt.

Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán giá cả trong tháng 8 giảm xuống mức 8%.

Với diễn biến mới, thị trường không tin tưởng vào khả năng làm chậm lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 15h chiều 14/9, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 65,8 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,05 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,85 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 50,7 - 51,7 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới chiều nay đứng ở ngưỡng 1.703 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 cũng ít biến động, đứng ở ngưỡng 1.704 USD/ounce.

Giá vàng giảm sau khi báo cáo lạm phát tháng 8 của Mỹ được công bố với con số “nóng” hơn dự kiến.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng 7 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái – cao hơn so với dự báo là tăng 8,0%.

Thành phần lương thực và năng lượng trong báo cáo CPI Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 8, cao gấp đôi so với kỳ vọng là tăng 0,3%.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đã gây ra một sự ngạc nhiên cho thị trường và củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ vững lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các bình luận gần đây của các thành viên Fed bao gồm cả chủ tịch đã chỉ ra sự tập trung lớn vào việc đưa lạm phát xuống mức có thể chấp nhận được. Chủ tịch Powell, Phó Chủ tịch Lael Brainard và Thống đốc Fed Christopher Waller cùng những người khác đã kiên quyết với niềm tin “làm bất cứ điều gì cần thiết” để giảm lạm phát.

Thống đốc Fed, Christopher Waller mới đây cho biết, ông sẽ ủng hộ một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản nữa.

Lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng 6 ở mức 9,1% và 8,5% trong tháng 7. Phần lớn các nhà phân tích và nhà kinh tế dự báo, áp lực lạm phát sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong tháng Tám.

Nhà phân tích thị trường tại City Index, Matt Simpson, cho rằng, lạm phát tại Mỹ có thể sẽ giảm mạnh, cho phép Fed tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn tại cuộc họp trong tháng 9. Điều này có thể giúp giá vàng vượt mức 1.740 USD/ounce.

Ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, phân tích, đây sẽ là dữ liệu quan trọng cuối cùng được công bố trước cuộc họp của Fed vào tuần tới, do đó tâm điểm của thị trường sẽ hướng về đó và giá có thể sẽ ổn định cho tới lúc đó.

"Việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp tới đã được tính vào giá trị của đồng USD, vì vậy nó không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến đồng bạc xanh và dĩ nhiên cả vàng”, chuyên gia Evangelista nói và lưu ý rằng, nếu kết quả thấp hơn mức dự kiến có thể thúc đẩy một đợt tăng giá.

Sự chú ý sẽ được hướng vào cuộc họp của Fed vào ngày 20-21/9, với nhận định rộng rãi là lãi suất sẽ tăng 75 điểm cơ bản.