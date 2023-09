Giá vàng hôm nay 15/9: Kim loại quý sắp rơi xuống ngưỡng 1.900 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1909 USD/ounce, giảm 06 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống sau khi chỉ số giá sản xuất tháng 8 của Mỹ tăng 0,7% so với kỳ vọng tăng 0,4%.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 8 đã tăng 0,6% so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,1%.

Những con số này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này tác động tiêu cực tới giá vàng.

CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và CPI cốt lõi tăng 4,3% trong cùng kỳ. CPI được dự báo tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,2% trong báo cáo tháng 7.

Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng dữ liệu lạm phát mới nhất đang khiến thị trường tính đến việc tăng lãi suất hơn nữa vào cuối năm.

Giá vàng hôm nay tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Kitco.com)

Theo Nigel Green của Tập đoàn deVere, dữ liệu CPI mới nhất này khó có thể ảnh hưởng đến động thái rất được mong đợi của Fed là giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp vào tuần tới, vốn đã được thị trường tài chính định giá. Ông cũng nói thêm rằng, sự gia tăng lạm phát khiến cho Ngân hàng Trung ương Mỹ có thêm lý do để tỏ ra diều hâu trong tương lai.

Tuy nhiên, Andrew Hunter, Phó giám đốc kinh tế Mỹ tại Capital Economics, cho biết, dữ liệu lạm phát mới nhất là không đủ để thuyết phục Fed duy trì các chính sách tiền tệ tích cực của mình.

“Mặc dù giá cốt lõi cũng tăng mạnh hơn một chút so với tháng trước, nhưng có rất ít báo cáo thuyết phục được các quan chức Fed rằng họ cần tăng lãi suất hơn nữa. ... Chúng tôi vẫn kỳ vọng tăng trưởng kinh tế yếu hơn và việc tiếp tục bình thường hóa thị trường lao động sẽ giúp lạm phát cơ bản giảm mạnh hơn trong 12 tháng tới”, Andrew Hunter nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 15/9, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 68,1 - 68,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 68,05 - 68,85 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng với cùng thời điểm hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1909 USD/ounce, tăng 06 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.915 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện lo ngại về lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến cho Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải kéo dài quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ đang hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD.

Theo tín hiệu thị trường, xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp tháng 9 là 93%. Tuy nhiên, xác suất Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đã lên tới gần 50%.

Hiện, giới đầu tư chờ số liệu lạm phát của Mỹ để dự báo chính sách tiền tệ của Fed.

Vàng được dự báo sẽ giảm nhẹ trong ngắn hạn và được hỗ trợ rất mạnh ở ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Về dài hạn, vàng được dự báo tăng, thậm chí tăng mạnh. Một số chuyên gia dự báo, giá vàng có thể tăng vọt và chạm mức 5.000 USD/ounce trong vòng 3 năm tới.