Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 15h ngày 14/12 (giờ Việt Nam) đứng ở mốc 1.809 USD/ounce, tăng 23 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.825,5 USD/ounce, tăng 33,2 USD so với một ngày trước đó.

Thị trường kim loại quý đảo chiều tăng mạnh khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt. Cụ thể, theo báo cáo của bộ này, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 10. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%.

Cũng theo báo cáo, lạm phát đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 7,3%. Đây là mức tăng ít nhất trong 12 tháng kể từ tháng 12/2021. Nếu loại bỏ giá năng lượng và lương thực dễ biến động, CPI cốt lõi đã tăng 0,2%, so với mức tăng 0,3% của tháng 10. Các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,3%.

Vàng đang được hưởng lợi khi giá USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm do phản ứng với dữ liệu lạm phát. Các nhà kinh tế lưu ý rằng việc giảm giá tiêu dùng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023.

Mặc dù vậy, theo nhận định của một số chuyên gia, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ phải vượt qua hàng loạt cuộc họp về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Hiện tại, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2022 của Fed. Theo dự báo, Fed có khả năng làm chậm tốc độ tăng lãi suất của mình với động thái 50 điểm cơ bản, đẩy lãi suất quỹ Fed từ 4,25% lên 4,5%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 66 - 66,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra là 67,0 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 52,8 - 54,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

15h ngày 14/12 (giờ Việt Nam) Kitco niêm yết giá vàng ở mức 1.809 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.825,5 USD/ounce, tăng 33,2 USD.

Đêm 13/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.810 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.816 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/12 thấp hơn khoảng 0,6% (11 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 13/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt do USD sụt giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng giảm nhanh hơn so với dự báo.

USD tụt giảm hơn 1,2% xuống dưới ngưỡng 104 điểm (chỉ số DXY) sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước (so với dự báo tăng 0,3%) và tăng 7,1% so với cùng năm trước (so với dự báo tăng 7,3).

Trong tháng 10, lạm phát Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với đỉnh cao 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022, lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Với tín hiệu này, nhiều khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 14/12 sẽ tăng lãi suất ở mức thấp. Đây là yếu tố kéo giá USD xuống mạnh, qua đó đẩy giá vàng lên nhanh.

Ngoài ra, vàng được hỗ trợ tăng giá còn do nhu cầu mua vàng từ Trung Quốc được dự báo giá tăng.

Dự báo giá vàng

Theo Goldman Sachs, vàng là một "công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hữu ích" hơn và dự kiến sẽ vượt trội so với Bitcoin trong dài hạn. Kim loại quý không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tài chính thắt chặt như đồng Bitcoin. Hơn thế, vàng thường được xem như một loại tài sản để phòng ngừa sự suy giảm của USD cũng như lạm phát cao.

Trong năm 2023 và 2024, USD được dự báo sẽ suy giảm sau khi tăng mạnh trong năm 2022 nhờ các chính sách tiền tệ thắt chặt chưa từng có của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Gần đây, Ngân hàng Saxo dự báo vàng lên 3.000 USD/ounce khi mà lạm phát trong năm 2023 sẽ tiếp tục tăng cao và USD suy yếu.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Avery Shenfeld tại CIBC nói rằng ông dự báo lãi suất cuối của Quỹ Fed sẽ ở mức 5%. Đồng thời, Shenfeld cảnh báo rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng có thể sẽ duy trì giọng điệu “diều hâu” tại cuộc họp này. Ông nói rằng, ông Powell có thể sẽ nhấn mạnh trước báo chí rằng, trái ngược với những gì thị trường đang định giá, các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì lập trường chặt chẽ hơn trong suốt năm 2023 để đạt được mục tiêu “hạ nhiệt” lạm phát trong năm 2024.

Đối với thị trường vàng, một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng lãi suất cuối trên 5% có thể tạo ra một số áp lực. Công cụ CME FedWatch cho thấy các thị trường dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh từ 5% đến 5,25% trong nửa đầu năm tới.

Mặc dù vàng có thể gặp một số áp lực bán, nhưng nhiều ý kiến cho rằng bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể là cơ hội mua. Mặc dù Fed có khả năng tăng lãi suất nhưng các đợt tăng lãi suất sẽ kết thúc khi lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.