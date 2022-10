Giá vàng hôm nay 15/10: Lạm phát tăng cao, vàng đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

Trên Kitco, lúc 15h ngày 14/10 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.664 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối chiều qua.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc sau khi Mỹ công bố lạm phát cao hơn so với dự báo. Trong khi đó, giá vàng trong nước chịu áp lực giảm sau khi lên trên ngưỡng 67 triệu hôm 13/10 và cao hơn vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7.

CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.

Lạm phát lõi (loại bỏ biến động của giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,6% trong tháng 9, cao hơn mức kỳ vọng tăng 0,4%. Từ đầu năm, lạm phát lõi tăng 6,6%.

Giá vàng lao dốc. (Ảnh minh hoạ).

Việc lạm phát Mỹ tăng cao hơn so với dự áp gây áp lực lên thị trường. Đây là yếu tố sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ cho tới cuối năm.

Có thể thấy, lạm phát Mỹ đang có xu hướng gia tăng khi mà giá thực phẩm, giá thuê nhà và chi phí y tế đã áp đảo xu hướng giảm giá gần đây của năng lượng. Theo báo cáo, trong tháng 9, giá xăng ở Mỹ giảm 4,9%.

USD tăng mạnh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác. Chỉ số DXY đã lên mức 113,63 điểm, gần so với đỉnh cao 20 năm ở mức khoảng 114,5 điểm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 15h ngày 14/10, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 66,1 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra là 67,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 51,8 - 52,8 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới chiều nay đứng ở ngưỡng 1.664 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 cũng ít biến động, đứng ở ngưỡng 1.665 USD/ounce.

Thị trường kim loại giảm mạnh sau khi đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ.

CPI tháng 9 của Mỹ được công bố hôm thứ Năm theo giờ địa phương cho thấy giá tiêu dùng của nước này trong tháng 9 đã tăng mạnh 0,4% so với tháng 8, cao hơn mức dự kiến là tăng 0,3%.

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 8,2%, sau khi tăng 8,3% vào tháng 8.

Trước đó một ngày, chỉ số giá sản xuất tháng 9 của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đã tăng “nóng” 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng, hai báo cáo chỉ số giá tháng 9 của Mỹ đã cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đúng khi tin rằng lạm phát vẫn chưa được kiểm soát.

Các quan chức Fed gần đây cũng đã nhắc lại lập trường cứng rắn, quyết liệt về chính sách tiền tệ. Điều này đã khiến thị trường tiếp tục lo ngại về cuộc suy thoái của Hoa Kỳ hoặc toàn cầu sắp diễn ra.

Dự báo giá vàng

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục mất đà và nguy cơ suy thoái tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này có thể giữ giá vàng thấp hơn trong thời gian dài. Mặc dù giá vàng đã cố gắng thoát khỏi mức thấp nhất trong hai năm gần đây, nhưng kim loại quý này vẫn bị mắc kẹt quanh mức 1.700 USD/ounce.

Trong báo cáo về thị trường kim loại quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Heraeus Precious Metals đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng thị trường vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn vào cuối năm khi lãi suất tăng hỗ trợ USD.

Các nhà phân tích cho rằng, Fed còn lâu mới đạt được mục tiêu giảm được lạm phát xuống 2%. Trong khi đó, hoạt động trong nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, các nhà phân tích của Heraeus lưu ý rằng, thị trường lao động vẫn khá linh hoạt. Tuần trước, Cục Thống kê Lao động cho biết 263.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 9, vượt qua kỳ vọng. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp trước đại dịch.

Theo các nhà phân tích của Heraeus, “tỷ lệ thất nghiệp 3,5% vẫn ở mức thấp trong lịch sử, cho thấy thị trường việc làm tiếp tục phát triển mạnh mẽ và nền kinh tế có thể tăng lãi suất thêm nữa”. Và chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố quan trọng đối với sự phục hồi cuối cùng của vàng.

Một khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại buộc Fed phải xoay trục chính sách tài chính, USD sẽ bắt đầu giảm giá, từ đó thúc đẩy giá vàng. Ngược lại, Fed càng tiếp tục đi trên con đường hiện tại thì USD mạnh sẽ làm giảm giá vàng càng lâu.