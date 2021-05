Giá vàng hôm nay 13/5: Quay đầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.816 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh do lực cầu bán mạnh sau khi thông tin lạm phát tháng 4 của Mỹ được công bố. Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn so với kỳ vọng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây đều là những con số cao nhất tại Mỹ kể từ 2008.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm.

Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng lạm phát gia tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, Michael Pearce, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại Capital Economics cho biết dù con số lạm phát rất đáng sợ nhưng một số thành phần của báo cáo cũng chỉ ra đây chỉ là sự gia tăng mang tính tạm thời.

Michael Pearce cũng cho rằng, báo cáo này sẽ không buộc FED phải điều chỉnh các chính sách tiền tệ của mình đã công bố trước đó bởi số lượng việc làm vẫn còn thiếu hơn 8 triệu so với mức trước đại dịch.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/5, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng hôm nay ở mức: 55,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự đoán giá vàng

Chiến lược gia thị trường cấp cao tại DailFX.com Christopher Vecchio nhận định, giá vàng đạt 1.800 USD đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường. Về mặt kỹ thuật, nếu kim loại quý có thể giữ mức 1.830-1.850 USD/ounce thì trong hai tháng tới, vàng có cơ hội trở lại mức cao nhất mọi thời đại.

Vị chuyên gia này cho hay, thị trường đang đi trước một chút so với tốc độ các chuyên gia từng dự đoán. Vàng đang đi đúng hướng. Nếu kim loại quý vượt qua 1.837 USD vào ngày 15/6 thì giá sẽ giữ ở mức cao trong thời điểm từ nay đến cuối năm.

Ông Vecchio dự đoán, mục tiêu cuối năm 2021 của vàng là 2.100 USD. Ông nói: "Vàng đã cuộn lại như lò xo trong vài tháng qua. Nó đang lưu trữ tất cả năng lượng tiềm năng này. Tôi nghĩ rằng sự đột phá về động năng sẽ sớm xảy ra".