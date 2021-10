Giá vàng hôm nay 13/10: Tăng vọt trở lại, USD đi lên

(VTC News) -

6h sáng nay 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch quanh ngưỡng 1.760,40 USD/ounce, tăng 7 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh do IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu, cho thấy sự phân kỳ nguy hiểm trong triển vọng kinh tế. Lý do IMF đưa ra là rủi ro gia tăng do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, áp lực giá cả và các mối đe dọa từ biến thể Delta.

Giá vàng tăng trở lại. (Ảnh: Economy Times)

Trong khi đó, USD trên thị trường quốc tế tăng vọt trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên thị trường tài chính hàng hóa thế giới. 6h sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,51 điểm, tăng 0,2%.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 12/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,35 - 58,07 triệu đồng/lượng tại Hà Nội và 57,35 - 58,05 tại TP.HCM.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 57,15 - 58,00 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 57,45 - 58,00 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 của họ hiện ở mức 5,9% so với mức ước tính 6% hồi tháng 7. Dự báo cho năm 2022 không thay đổi ở mức 4,9%. IMF cho biết, trong báo cáo: "Triển vọng đối với nhóm các nước đang phát triển có thu nhập thấp đã tối đi đáng kể do động lực của đại dịch ngày càng tồi tệ. Việc tụt hạng cũng phản ánh triển vọng khó khăn hơn trong ngắn hạn đối với nhóm các nền kinh tế tiên tiến, một phần do gián đoạn nguồn cung".

Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Mỹ đã giảm từ 7% xuống 6% do hạn chế về nguồn cung.

Sau khi báo cáo được công bố, giá vàng đã tăng hai con số khi giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex tăng hơn 12 USD lên 1.768,60 USD, tăng 0,73% trong ngày.

Cùng với đó, thông tin "ông lớn” bất động sản Evergrande của Trung Quốc tiếp tục không thanh toán được khoản nợ gần 150 triệu USD đúng hạn trong ngày 11/10 đã khiến khiến thị trường trái phiếu nước này tiếp tục chịu những tác động xấu.

Với nhiều sự kiện có thể gây bất ổn cho thị trường tài chính thế giới, vàng được dự báo sẽ hưởng lợi ít nhất trong ngắn hạn. Giá vàng có thể trở lại ngưỡng 1.800 USD/ounce.