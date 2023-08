Giá vàng hôm nay 11/8: Kim loại quý chưa dừng đà giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.911 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm do các báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ tiếp tục “hạ nhiệt” và thị trường việc làm cũng đang có dấu hiệu suy yếu.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo 3,3% của các chuyên gia. CPI được ghi nhận tăng 3% trong báo cáo tháng 6. Trong khi đó, báo cáo về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cao hơn một chút so với kỳ vọng. Mặc dù cả hai báo cáo đều nghiêng về những người ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ nhưng dường như chưa đủ để đảo chiều cho vàng.

Các dữ liệu không thể cung cấp nhiều lực kéo cho kim loại quý này trong bối cảnh đồng USD tiếp tục tăng cao. Rạng sáng nay, chỉ số US Dollar Index tăng 0,13% lên 102,63 điểm đã tiếp tục lấy đi sức hấp dẫn của vàng với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong diễn biến khác, ngân hàng trung ương của Trung Quốc có khả năng cao sẽ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trong những tuần tới với nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế nước này sau khi đón nhận một loạt báo cáo đáng thất vọng. Tuy nhiên, nếu gói kích thích không cho thấy tác dụng trong vài tháng tới thì các nền kinh tế lớn khác trên thế giới sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của sự tăng trưởng chậm hơn từ Trung Quốc.

Một kịch bản như vậy sẽ làm giảm đáng kể thị trường hàng hóa thô, vì đây là quốc gia tiêu thụ hàng hàng hóa thô lớn trên thế giới. Trong môi trường đó, thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, các chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan vì nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn rất lớn. Theo dữ liệu thống kê tài chính quốc tế mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố, các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng cường dự trữ vàng trong tháng 7.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 11/8, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,45 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,6 - 67,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng/lượng với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.911 USD/ounce, giảm 03 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.921 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Mặc dù USD tăng trở lại theo những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ nhưng đồng tiền này trong trung và dài hạn nằm trong xu hướng giảm. Fed sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ, từ thắt chặt sang nới lỏng, qua đó gây áp lực lên đồng USD. USD xuống giá sẽ kéo giá vàng đi lên.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng, thị trường vàng sẽ “cất cánh” vào đầu năm tới khi Fed có thể sẽ giảm lãi suất.

Trong ngắn hạn, vàng được dự báo có thể sớm trở lại ngưỡng 1.950 USD/ounce sau khi USD hết trợ lực từ những thông tin tích cực của kinh tế Mỹ.

Các thị trường nhận thấy 86,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi từ 5,25% đến 5,50%. Trong môi trường đó, Commerzbank dự báo vàng sẽ giao dịch quanh mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm, với mức giá trung bình khoảng 2.050 USD/ounce trong quý đầu tiên của năm 2024. Vàng sẽ vượt qua mức cao mọi thời đại khi Fed tiến hành cắt giảm lãi suất vào giữa năm tới.

Nhìn lại hoạt động của vàng, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đánh giá, mặc dù đang vật lộn tìm động lực tăng mới nhưng thị trường vàng vẫn ở trạng thái khá tốt. Trong báo cáo mới đây, WGC lưu ý rằng, nhu cầu vật chất lành mạnh đã đẩy giá vàng trung bình hàng quý lên mức cao nhất trong quý thứ hai.

Các chuyên gia cho rằng, sự quan tâm đối với vàng vẫn mạnh, nhưng thị trường tiếp tục thiếu chất xúc tác để bật lên khỏi mức 2.000 USD/ounce.

Rào cản lớn nhất đối với giá vàng vẫn là lập trường "diều hâu" của Fed. Bất chấp các mối đe dọa ngày càng tăng đối với nền kinh tế Mỹ, nhưng Fed vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát về thời điểm kết thúc chu kỳ thắt chặt của mình. Cũng chính vì thế, các chuyên gia nhận định, vàng vẫn sẽ mắc kẹt cho đến khi bức tranh kinh tế trở nên rõ ràng hơn.

