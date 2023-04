Giá vàng hôm nay 11/4: Kim loại quý  mất mốc 2.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới sáng nay chững lại ở mức 1.991 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay giảm khi chịu áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch vàng tương lai sau các mức tăng gần đây. Sự vươn lên của USD từ mức thấp nhất trong hai tháng trong tuần trước cũng lấy đi sức hấp dẫn của kim loại quý đối với người mua nước ngoài.

Ngoài ra, kim loại quý giảm cũng do tác động bởi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 đã được công bố vào thứ 6 tuần trước. Theo Cục Thống kê Lao động, thị trường lao động Mỹ vẫn khá kiên cường khi số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 3 tăng tương đối phù hợp với kỳ vọng bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng tăng.

Cụ thể, trong tháng trước, Mỹ đã tạo 236.000 việc làm. Con số hàng tháng này cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận của thị trường là 230.000 việc làm. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xuống 3,5%, giảm so với dự báo của các nhà kinh tế là 3,6%. Báo cáo cũng lưu ý rằng áp lực tiền lương do lạm phát dường như đã được kiềm chế và tăng phù hợp với kỳ vọng. Tháng trước, tiền lương trung bình theo giờ đã tăng 0,3%.

Giá vàng hôm nay suy giảm.

Dữ liệu được thị trường chờ đợi trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 dự kiến sẽ được công bố vào thứ 4. Các nhà phân tích lưu ý rằng, ngoài báo cáo việc làm, dữ liệu lạm phát có thể sẽ cung cấp một số hỗ trợ cho USD. Một thị trường việc làm mạnh mẽ và lạm phát cao liên tục có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 11/4, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,4 - 67 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,45- 67,07 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.991 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.995 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Mặc dù chịu áp lực bởi dữ liệu việc làm, các chuyên gia cho rằng thị trường vàng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương khi các quốc gia bổ sung vàng vào kho dự trữ của họ trong tháng 2. Cụ thể, theo Hội đồng Vàng Thế giới, dự trữ vàng toàn cầu đã tăng 52 tấn trong tháng 2.

Trung Quốc vẫn là quốc gia chứng chiến nhu cầu mạnh với vàng khi dữ liệu mới nhất cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua 18 tấn vàng vào tháng trước. Theo Krishan Gopau, nhà phân tích cấp cao về thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Á, kể từ tháng 11, quốc gia này đã mua 120 tấn vàng, nâng tổng dự trữ vàng lên 2.068 tấn.

Dự báo về xu hướng giá vàng trong tuần này, kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ vẫn cực kỳ lạc quan về vàng với dự báo kim loại quý này sẽ kiểm tra mức kháng cự ngay dưới 2.050 USD/ounce.

Trong khi đó, mặc dù tỏ ra thận trọng trong ngắn hạn, các nhà phân tích Phố Wall vẫn cho rằng vàng vẫn là một lựa chọn mua vững chắc khi bất ổn tiếp tục thống trị thị trường tài chính.

Trong số các nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát vàng, có 50% lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Trong khi đó, có tới 2/3 số nhà đầu tư bán lẻ tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến dự báo vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết: “Giao dịch vàng đang trở nên nhộn nhịp, bối cảnh vĩ mô vẫn hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng”.

