Giá vàng hôm nay 11/3: Lạm phát tăng cao, vàng tăng trở lại

6h sáng nay 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.999 USD/ounce, tăng 8 USD so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh USD giảm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng vọt lên 7,9% trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất trong 40 năm, do giá cả hàng hóa tăng sau chiến sự giữa Nga vào Ukraine vào cuối tháng trước..

Lạm phát cơ bản, bao gồm cả chi phí thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, đã tăng lên 6,4%.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn DOJI hiện niêm yết giá vàng ở mức 67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng đã dậy sóng sau một năm đáng thất vọng. Và mặc dù địa chính trị là yếu tố kích hoạt ban đầu khiến giá cả tăng vọt nhưng các nhà phân tích cho rằng, có thể vẫn còn nhiều biến động hơn thế nữa. Kim loại quý đã tăng 9,4% tính đến thời điểm hiện tại.

Sự bất ổn địa chính trị liên quan đến vấn đề Ukraine và các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga đã tạo ra nhu cầu vàng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư coi kim loại quý này như một hàng rào chống lại rủi ro, lạm phát và cú sốc kinh tế.

"Giá vàng đang tăng vọt vào thời điểm này chủ yếu là do hoàn cảnh địa chính trị. Với sự gia tăng bất ổn kinh tế do xung đột Nga-Ukraine, các nhà đầu tư đang cảm thấy lo lắng và rút khỏi cổ phiếu, thay vào đó, họ đổ tiền vào nơi trú ẩn an toàn truyền thống là vàng", người đồng sáng lập MarketOrders và COO Sukhi Jutla nhận định.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân chính khác là thách thức mới về lạm phát, với việc các thị trường bắt đầu nghi ngờ khả năng kiểm soát lạm phát đang gia tăng nhanh chóng của các ngân hàng trung ương do những vấn đề nghiêm trọng của chuỗi cung ứng.