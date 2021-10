Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng giảm vẫn neo mức giá cao

(VTC News) -

Đầu ngày 10/10 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang đứng mức 1.757 – 1.758 USD/ounce, giảm 1,5 USD mỗi ounce. Với mức giá này, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 48,4 triệu đồng/lượng chưa gồm thuế, phí.

Giá vàng vẫn neo mức giá gần 58 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần.

Theo Kitco, 24 giờ giao dịch trước khi chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới thấp nhất tại 1.753 USD/ounce và cao nhất ghi nhận được là 1.783 USD/ounce.

Dữ liệu thống kê cho thấy, giá kim loại quý đã giảm 1,7% trong 30 ngày qua, tương đương mỗi ounce “bay” khoảng 31,5 USD.

Theo giới phân tích, thông tin dữ liệu việc làm mới tại Mỹ kém khả quan dẫn đến hoài nghi tăng trưởng kinh tế chậm lại đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhiều thời điểm, giá kim loại quý vượt 1.780 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giao dịch mức 57,1 - 57,8 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Eximbank chốt giá phiên cuối tuần ở mức 57,25 - 57,75 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, biến động liên tục của thị trường vàng gần đây khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ngày càng được nới rộng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới kỷ lục với 9,4 triệu đồng.

Nhận định giá vàng tuần tới, giới chuyên gia cho rằng dữ liệu việc làm vừa mới công bố không mang lại điềm báo tốt cho thị trường vàng.

Carsten Menke, nhà phân tích của ngân hàng Julius Baer (Thụy Sỹ) nhận định, những bất ổn liên quan đến chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng không phải là yếu tố làm chệch hướng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Do đó không có lý do nào để các nhà đầu tư tìm đến vàng như là “nơi trú ẩn” an toàn.

Jim Wyckoff, nhà phân tích của chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metals có trụ sở tại Canada nhận định, báo cáo trên đã giúp thúc đẩy đà tăng của lợi suất trái phiếu và gây sức ép lên vàng.