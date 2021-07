Giá vàng giảm, giá USD thăng hoa trong tháng 7

(VTC News) -

Tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Tổng cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 1,39% so với tháng trước; giảm 1,16% so với tháng 12/2020 và tăng 7,07% so với cùng kỳ năm 2020.

Bình quân 7 tháng đầu năm, giá kim loại quý tăng 16,43%.

Nguyên nhân giá vàng thế giới đi xuống là do USD phục hồi, thị trường chứng khoán tăng điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ. Tính đến ngày 28/7/2021, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.803 USD/ounce, giảm 1,78% so với tháng 6.

Giá vàng giảm và giá USD tăng, phù hợp với xu hướng thế giới.

Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 7 tăng 0,09% so với tháng trước; giảm 0,23% so với tháng 12/2020 và giảm 0,55% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân 7 tháng năm 2021 giảm 0,81%.

Theo Tổng cục Thống kê, giá USD trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng biến thể COVID-19 mới có thể đe dọa triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Tính đến ngày 28/7, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 92,6 điểm, tăng 1,72 điểm so với tháng trước.

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.130 đồng/USD.