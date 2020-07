Giá USD hôm nay 15/7: Tiếp đà lao dốc?

Đầu giờ sáng 15/7, US Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,10 điểm, giảm 0,17%.

Còn tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đang niêm yết giá USD ở mức 23.216 VND/USD, tỷ giá tham khảo ở Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào là 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.650 VND/USD.

Đối với đồng Euro được mua vào với giá 25.550 VND/EUR và bán ra ở mức 27.130 VND/EUR. Đồng Yên Nhật là 210 VND/JPY mua vào và 223 VND/JPY bán ra. Đồng Bảng Anh được niêm yết mua vào là 28.255 VND/GBP và bán ra 30.003 VND/GBP.

Theo báo cáo của Chứng khoán BVSC, VND chỉ mất giá 0,13% so với USD trong khi các đồng tiền khác trong khu vực chịu ảnh hưởng mất giá tương đối mạnh như IDR của Indonesia (mất giá 2,55%); THB của Thái Lan (mất giá 3,19%) và MYR của Malaysia (mất giá 4,89%) sau nửa đầu năm 2020.

Đánh giá về lý do đồng VND ổn định hơn so với USD một phần là do nguồn cung ngoại tệ dồi dào dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Còn ở thị trường nước ngoài, tỷ giá USD giảm khi giới đầu tư bớt lo lắng hơn về căng thẳng giữa Washington – Bắc Kinh. Các ca mắc COVID-19 mới vẫn đang có chiều hướng tăng làm cho nhiều nước hạn chế hoạt động kinh doanh, khiến các nhà đầu tư thận trọng trên thị trường.