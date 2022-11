Giá USD 'chợ đen' đi ngang, ngân hàng giảm nhẹ

(VTC News) -

Lúc 9h ngày 27/11, giá USD trên thị trường tự do giao dịch mức 24.920 - 24.980 đồng/USD (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Cụ thể, Ngân hàng Eximbank mua vào còn 24.620 - 24.640 đồng, bán ra 24.820 đồng; Vietcombank mua vào còn 24.570 - 24.600 đồng, bán ra 24.840 đồng; VietinBank mua vào giá 24.582 đồng/USD, bán ra 24.852 đồng/USD...

Giá USD tự do đi ngang trong khi USD thế giới nhích tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vừa tiếp tục giảm giá bán USD thêm 10 đồng, xuống còn 24.840 đồng. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp của đồng USD trong hệ thống ngân hàng, với mỗi bước giảm 10 đồng/USD, tổng cộng giảm 30 đồng so với mức giá bán cao nhất. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá USD có xu hướng phục hồi. Chỉ số USD - Index tăng 0,24 điểm, lên 106,06 điểm.

Dữ liệu cho thấy chỉ số USD - Index tăng 10% trong năm, khi các nhà đầu tư chuyển sang USD như một nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế nhiều bất ổn. Ngoài nhu cầu trú ẩn an toàn, sức mạnh của USD là do lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cao hơn và chính sách tiền tệ ôn hòa ở các quốc gia khác.

Theo giới phân tích, giá USD sẽ biến động tăng giảm liên tục trong ngắn hạn do những rủi ro lớn đối với các nền kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn như dịch COVID-19 ở Trung Quốc, Fed có khả năng tiếp tục tăng lãi suất hay xung động giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng...